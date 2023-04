Esplode una bomba piena di chiodi nascosta in un muro: paura nel quartiere Chiaia Un ordigno pieno di chiodi in via Ravaschieri nel quartiere napoletano di Chiaia: non ci sono feriti, sul posto artificieri e poliziotti per i rilievi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ordigno è esploso nel pomeriggio di oggi su via Ravaschieri, nel quartiere di Chiaia. Come apprende Fanpage.it da fonti investigative, sul posto ci sono gli artificieri e gli agenti del commissariato di San Ferdinando. Non ci sono feriti, ma l'ordigno era di fabbricazione artigianale: all'interno, c'erano anche dei chiodi. Al momento nessuna ipotesi è esclusa: l'ordigno si trovava, apprende Fanpage.it da fonti di polizia, all'interno di un muro che delimita un giardino, non distante da una casa in costruzione. Ascoltati i residenti del posto: non ci sono feriti.

(Articolo in aggiornamento)