Esplode una bomba carta davanti un negozio di Atripalda: è la terza volta L’esplosione nella notte su via Fiume, ad Atripalda: indagano i carabinieri di Avellino, danni alla serranda del locale e ai veicoli parcheggiati in zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Esplosione nella notte ad Atripalda, in provincia di Avellino: una bomba carta è deflagrata attorno all'una e trenta davanti ad un negozio di via Fiume. Lo scoppio ha causato gravi danni alla serranda del locale, nonché ad alcuni veicoli che erano parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Avellino, per le indagini. L'esplosione ha danneggiato anche i vetri dell'abitazione di una famiglia della zona, nonché il negozio che si trova di fianco

Non ci sono feriti: ma sarebbe, secondo quanto filtrato dagli inquirenti, della terza volta che il negozio è stato preso di mira da ignoti: la prima volta nel dicembre 2019, la seconda nel gennaio 2021, con gli stessi modus operandi. Si tratta di un negozio che produce e vende latticini e formaggi, molto conosciuto in zona. Il boato, che ha svegliato l'intero quartiere, ha spaventato i residenti. Forze dell'ordine che stanno cercando immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, anche quelle di alcuni negozi vicini, che potrebbero aver ripreso qualcosa di utile per le indagini.