Esplode un appartamento a Quarto, un ferito: tra le ipotesi anche quella di petardi in casa Esplosione all’interno di un appartamento di Quarto Flegreo, nel Napoletano: a causare lo scoppio forse petardi all’interno dell’edificio. Un ferito in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Violenta esplosione questa mattina a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, all'interno di un appartamento in via Santa Maria. Una persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi: sul posto i carabinieri, per le indagini del caso. Dai primissimi accertamenti, non è escluso che l'esplosione sia dovuta ad alcuni petardi stoccati all'interno dell'abitazione. Le immagini dell'esplosione sono state diffuse da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, suo propri canali social.