Esplode la bombola di gas che trasportava in auto: 58enne avvolto dalle fiamme, è grave L’episodio a San Cipriano d’Aversa, nella provincia di Caserta: l’uomo, soccorso dai vigili del fuoco e dal 118, è stato trasportato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente quello che si è verificato a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, nella mattinata di ieri: un uomo di 58 anni è stato avvolto dalle fiamme dopo che una bombola di gas che stava trasportando nella sua automobile è improvvisamente esplosa. Da quanto si apprende, il 58enne si trovava alla guida della sua auto, una Fiat 500 L, e stava percorrendo via Trieste quando, per cause ancora in corso di accertamento, a causa probabilmente di una fuga di gas, la bombola che trasportava è esplosa.

L'abitacolo è stato velocemente avvolto dalle fiamme e il conducente dell'auto vi è rimasto intrappolato. Per fortuna, altri automobilisti hanno notato cosa stava accadendo e hanno allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno domato il rogo e hanno estratto dall'abitacolo il 58enne, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118; l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato con ustioni estese.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti poi anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.