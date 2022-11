Esonda il fiume nel Salernitano, salvate due famiglie rimaste intrappolate in casa Numerosi interventi della Protezione Civile in Campania per allagamenti; a Pellezzano (Salerno) salvate due famiglie rimaste bloccate in un edificio.

A cura di Nico Falco

Interventi per il maltempo a Pellezzano (foto Protezione Civile Pellezzano)

Due famiglie e i dipendenti di una piccola azienda sono stati salvati dalla Protezione Civile a Pellezzano, in provincia di Salerno: erano rimasti intrappolati in un edificio a causa degli allagamenti, senza corrente elettrica perché il maltempo aveva fatto cadere due grossi alberi e un palo della luce. É successo in località Cologna, dove è tracimato il fiume Irno; i volontari hanno rimosso gli alberi, che avevano reso inaccessibile il palazzo, e poi hanno supportato gli operai del Comune per consentire il ripristino dell'erogazione di corrente.

Maltempo Campania: allagate strade, abitazioni e negozi

Sempre nel Salernitano, si registrano esondazioni in più punti del torrente Solofrana. Le squadre della Protezione Civile stanno intervenendo in supporto ai Comuni di Roccapiemonte, nell'area dell'impianto di metano, a Nocera Inferiore (in località San Pasquale) e a Mercato San Severino (in località Sant'Angelo). In Irpinia ci sono stati allagamenti in località Celzi di Forino.

A Forio d'Ischia, in località Citara, diversi locali allagati sono stati liberati da 10 operatori della Protezione Civile della Campania, che sono intervenuti con l'utilizzo di quattro motopompe. A Torre del Greco sono stati soccorsi diversi automobilisti che erano rimasti bloccati in via De Gasperi e in alcuni sottopassi del comune del Napoletano.

Prorogata Allerta Meteo fino alle 12 del 23 novembre

L'Allerta Meteo di livello Arancione è in vigore fino alle 23:59 di oggi, per temporali anche di forte intensità, venti forti e mare molto agitato con mareggiate. La Protezione Civile ha prorogato l'avviso fino alle 12 di domani, mercoledì 23 novembre; dalla mezzanotte il livello di allerta sarà però il Giallo.