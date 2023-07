Cade in un burrone profondo 100 metri: turista inglese morta a Positano I soccorritori stanno sorvolando l’area con un elicottero del 118, nella speranza di localizzare l’escursionista in fondo al burrone.

Una giornata di sole, in mezzo alla natura, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, si è trasformata in tragedia per una escursionista, una turista inglese che stava percorrendo un sentiero in località Nocella a Positano, nella provincia di Salerno: per cause che sono ancora in corso di accertamento, infatti, la donna è precipitata in un burrone profondo circa 100 metri. Sfortunatamente, nonostante le ricerche, la donna è stata trovata morta.

La macchina dei soccorsi – coordinata dalla Centrale Operativa Territoriale del 118 di Salerno e Napoli – si è subito messa in moto per cercare di localizzare l'escursionista e portarla in salvo: un elicottero del 118, il Felix 2 di Salerno, si è alzato in volo per individuare l'uomo e consentire così al personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania di calarsi proprio nel punto esatto in cui è precipitato. Sul posto, inoltre, sono presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e gli uomini del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale).

Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore e si sono rivelate molto complesse, a causa soprattutto delle difficoltà che hanno avuto i soccorritori a raggiungere il punto in cui era precipitata l'escursionista. Purtroppo, come detto, per la turista inglese non c'è stato scampo; il magistrato di turno è stato informato dell'accaduto e, come da prassi in questi casi, la Procura aprirà nelle prossime ore una inchiesta per fare piena luce sulla vicenda.