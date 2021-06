Un 45enne è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato in un dirupo sul monte Taburno, nel Beneventano; faceva parte di una comitiva di escursionisti proveniente dalla provincia di Napoli e che si era persa sulla zona montuosa. L'uomo, soccorso dai Vigili del Fuoco e affidato al 118, è stato ricoverato nell'ospedale San Pio di Benevento in codice rosso; illesi, seppur molto spaventati, gli altri componenti del gruppo.

L'allarme è scattato intorno alle 23 di ieri, 27 giugno. Gli escursionisti, un gruppo di persone persone tra cui tre adulti e due bambini, erano in località Lemartine, nel territorio del comune di Tocco Caudio. Verosimilmente hanno perso l'orientamento con il calar del sole e hanno cercato di raggiungere la strada o un luogo dove chiamare i soccorsi. Mentre si spostavano, però, il 45enne avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe finito in un dirupo profondo una cinquantina di metri, precipitando per diversi metri e ferendosi nella caduta.

Gli altri sono riusciti a lanciare l'allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Benevento e del distaccamento di Bonea, col supporto del personale Saf (speleo-alpino fluviale) del Comando dei Napoli, e i carabinieri. Il 45enne è stato tratto in salvo con lunghe e complesse operazioni di recupero, che si sono concluse soltanto diverse ore dopo, e affidato ai sanitari del 118, nel frattempo sopraggiunti; la caduta gli aveva causato gravi lesioni, è stato ricoverato in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri componenti del gruppo, soccorsi dai pompieri, sono stati portati in salvo per la notte.