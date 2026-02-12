Esce di casa per fare la legna e muore schiacciato da un albero: tragedia a Quarto

Immagine di repertorio

È uscito di casa per andare a fare la legna e non è più tornato: tragedia a Quarto, comune nella città metropolitana di Napoli, dove ieri ha perso la vita Gennaro Sommella. L'uomo, un pensionato di 84 anni, era uscito per andare a fare la legna da portare a casa. Ma dopo qualche ora, rintracciarlo è stato impossibile. Il suo telefono, nonostante le numerose chiamate di familiari e amici, preoccupati, ha squillato a vuoto. E così ha fatto scattare l'allarme. Il corpo è stato ritrovato soltanto in tarda serata: accanto al cadavere c'era ancora la motosega.

La tragedia a Quarto: Gennaro Sommella muore schiacciato da un albero

L'uomo, un pensionato di 84 anni, era uscito nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 11 febbraio 2026. Ma non ha più fatto ritorno a casa. Dopo decine di chiamate senza risposta, durante le quali il suo telefono ha continuato a squillare a vuoto, è scattato l'allarme. Dopo ore di silenzi è avvenuta la drammatica scoperta, soltanto nel corso della serata. Il corpo dell'uomo è stato trovato senza vita in un terreno agricolo in via Masullo. Per lui non c'è stato niente da fare.

Il tragico ritrovamento nella serata

Le ricerche hanno portato alla scoperta del cadavere in serata. Il corpo dell'ottantaquattrenne si trovava riverso a terra, schiacciato dall'albero. Accanto all'uomo c'era ancora la motosega. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La causa che ha portato alla sua morte, secondo quanto emerso dalle prime informazioni, è lo schiacciamento dell'albero.

Nel frattempo, però, la salma è stata posta sotto sequestro da parte del pubblico ministero di turno che ha disposto un esame autoptico sul cadavere. Soltanto una volta svolte queste analisi, sarà possibile accertare e ricostruire come è morto e in quanto tempo: sul caso indagano i carabinieri di Quarto.