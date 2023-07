Ercolano, 28enne ferito con un colpo di pistola: è stato il suocero. Fermato un 49enne L’uomo si è costituito il giorno dopo aver ferito il genero con un colpo di pistola all’inguine al culmine di una lite.

Si chiariscono i contorni di quanto accaduto lo scorso 12 luglio ad Ercolano, nella provincia di Napoli, dove un giovane di 28 anni era stato ferito da un colpo di pistola all'inguine: nel pomeriggio di ieri – ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi – un uomo di 49 anni, il suocero del 28enne, è stato fermato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. In realtà è stato il 49enne, ieri pomeriggio, a presentarsi negli uffici della Tenenza dei carabinieri di Ercolano e a costituirsi; l'uomo è stato così accompagnato presso il locale commissariato della Polizia di Stato, che conduceva le indagini, dove è stato sottoposto a fermo.

Il ferimento del 28enne si è verificato, come detto, il 12 luglio scorso. Intorno alle 18, in via Panto, non molto distante dal noto mercato di Resina, il 28enne è stato avvicinato da uno scooter guidato dal suocero, il 49enne. Tra i due sarebbe nata una lite, al culmine della quale il più anziano ha estratto una pistola e ha sparato diversi colpi contro il genero, uno dei quali lo ha ferito all'inguine; sul posto, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto un'ogiva e un bossolo calibro 6,35. Soccorso dai sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli, ma non sarebbe in pericolo di vita.