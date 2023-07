Spari ad Ercolano, 28enne ferito da una pallottola all’inguine vicino al mercato di Resina Un 28enne napoletano è stato ferito da un colpo di pistola all’inguine a pochi passi dal mercato di Resina, ad Ercolano (Napoli); indaga la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 28enne di Ercolano, pregiudicato, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare per una ferita da arma da fuoco. Le circostanze non sono ancora state ricostruite ma, stando a quanto accertato per il momento, è stato colpito da un proiettile all'inguine. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

Il ferimento è avvenuto intorno alle 18 di oggi, 12 luglio, in via Panto, a pochi passi dallo storico mercato di Resina. La dinamica resta da appurare, non è chiaro se il giovane sia stato ferito durante un litigio e se si trovasse da solo.