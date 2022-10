Enzo Gragnaniello torna a casa dopo l’intervento al cuore: “Ora sto bene, grazie a tutti” Il cantautore partenopeo, sui suoi canali social, ha fatto sapere ai fan di aver lasciato l’ospedale di Caserta e di essere tornata a casa.

A cura di Valerio Papadia

Enzo Gragnaniello sta meglio: il cantautore napoletano ha lasciato l'ospedale ed è tornato a casa dopo il malore accusato durante un concerto e il conseguente intervento cardiaco al quale è stato sottoposto. È stato proprio il cantante e musicista napoletano, attraverso i suoi canali social, a far sapere ai fan di aver lasciato l'ospedale e di aver fatto finalmente ritorno a casa, circondato dai suoi affetti più cari:

Ciao a tutti, volevo informarvi che ora sto bene e sono a casa… grazie a tutti coloro che sono stati in ansia per me e mi sono stati vicino con infinito affetto. Inoltre ringrazio i ragazzi del primo soccorso che erano dietro al palco la sera dell’11 Ottobre, il 118 e un grazie infinito al Cardiologo Rocco Perrotta che è intervenuto la notte in cui sono stato male, a tutta l’equipe del reparto di cardiologia dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (Utic e Cardiologia Universitaria ).un bacio a tutti e ci vediamo presto!

Il malore sul palco e l'intervento al cuore

La sera dello scorso 11 ottobre, Enzo Gragnaniello si trovava sul palco a Camigliano, nella provincia di Caserta, per un concerto: il cantautore si era appena congedato dal suo pubblico quando, improvvisamente, si è accasciato in terra, colpito da un malore. Soccorso prontamente dai sanitari del 118 che si trovavano – come accade per ogni evento – dietro al palco, Gragnaniello è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e ricoverato in terapia intensiva. Il cantautore napoletano è stato poi sottoposto a un intervento al cuore e, dopo qualche altro giorno in intensiva, grazie al miglioramento delle sue condizioni, è stato trasferito in reparto e poi dimesso.