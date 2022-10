Malore per Enzo Gragnaniello durante concerto a Caserta, portato in ospedale Malore subito dopo una esibizione per Enzo Gragnaniello: il cantante si era esibito sul palco in piazza a Camigliano, nel Casertano.

A cura di Redazione Napoli

Paura per Enzo Gragnaniello: il cantautore napoletano è stato colto da malore sul palco a Camigliano, provincia di Caserta, dove stava concludendo un concerto. Secondo quanto raccolto da CasertaNews, l'autore 67enne stava lasciando il palco quando a causa di un malore le cui ragioni sono sotto indagine medica, si è accasciato. La vicenda si è verificata in piazza Kennedy nella città del Casertano, poco dopo le ore 23 di ieri 11 ottobre. L'autore e chitarrista è stato portato all'ospedale civile di Caserta dal 118.

Secondo le ultime informazioni ricevute da amici che hanno contattato la famiglia nottetempo le sue condizioni sono migliorate.

La biografia di Enzo Gragnaniello

Intensa l'attività dell'autore di "Cu mme", "Smog e stress", "Donna" " ‘E creature": tanti concerti in questo scorcio autunnale, soprattutto in Campania: dalla Notte della Tammorra a Suoni Antichi. Gragnaniello resta uno degli artisti napoletani più apprezzati. Originario dei Quartieri Spagnoli, una infanzia vissuta con Pino Daniele, noto al grande pubblico per il sodalizio artistico con Mia Martini e con Roberto Murolo, Gragnaniello ha scritto musica anche per Adriano Celentano e Andrea Bocelli.