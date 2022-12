Entrano in una casa per un furto, ma trovano il proprietario e lo minacciano pistola in pugno Entrano in una villa per un furto, ma c’è il proprietario: il colpo si trasforma in rapina a mano armata, minacciato l’uomo per farsi aprire la cassaforte.

Una rapina a mano armata all'interno di una abitazione di Altavilla Irpina, di proprietà di un noto avvocato penalista avellinese. L'uomo si è ritrovato una pistola in faccia da parte dei rapinatori, che lo hanno costretto ad aprire la cassaforte dove teneva conservati oggetti preziosi e anche una pistola, per poi rubargli anche l'automobile con la quale sono scappati verso le campagne e far perdere le proprie tracce.

Il colpo nella frazione Sassano di Altavilla Irpina

Tutto è accaduto nella serata di giovedì scorso, quando i ladri sono entrati in azione tra le 20.30 e le 21, forse convinti che in quel momento la casa fosse vuota. E invece, nell'abitazione che si trova in contrata Sassano, nella parte periferica di Altavilla Irpina, c'era proprio l'avvocato penalista che ci vive. Inizialmente, i ladri non si sarebbero accorti della sua presenza neppure una volta entrati dal piano superiore. Poi però, improvvisamente, se lo sarebbero trovati davanti. A quel punto lo hanno minacciato, costringendolo ad aprire la cassaforte dove teneva nascosti gioielli e una pistola.

Le indagini dei carabinieri dopo la fuga

Finito il colpo, che da furto è diventata così rapina, hanno preso l'auto dell'uomo e sono scappati: la vettura è stata ritrovata a poca distanza, nel luogo dove evidentemente i ladri sono saliti a bordo di una loro auto in attesa, facendo perdere le proprie tracce. Nel frattempo, l'avvocato ha chiamato i carabinieri e sono scattate le ricerche. Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza interne alla villa potrebbero arrivare indizi importanti per identificare la banda. Non è escluso che possano aver già colpito in altre zone dell'Irpinia in questi giorni.