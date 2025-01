video suggerito

Entrano al Maradona per Napoli-Juve scavalcando la recinzione: 3 anni di Daspo a 2 tifosi Due tifosi entrano al Maradona scavalcando la recinzione: 3 anni di Daspo. Uno dei due denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due persone sono state sorprese quest'oggi mentre entravano nello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione della partita tra gli Azzurri padroni di casa e la Juventus: si tratta di un 31enne e un 33enne. Entrambi sono stati raggiunti in poco tempo e riaccompagnati fuori, ma al contempo gli è stato anche adottato un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (Daspo) della durata di tre anni.

Tutto è accaduto quest'oggi: i due si sono introdotti nell'impianto di Fuorigrotta nelle ore precedenti alla partita, scavalcando la recinzione perimetrale ed il muro di cinto dello stadio, ma sono stati raggiunti dalle forze dell'ordine, con i Carabinieri intervenuti che poi hanno segnalato il tutto alla Questura partenopea. I due sono stati anche denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive, mentre il 33nne è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. I due Daspo che sono stati comminati sono entrambi di tre anni.

Fuorigrotta blindata per il match. Del resto, quest'oggi allo Stadio Maradona (ex San Paolo) c'è il pubblico delle grandi occasioni: oltre 53mila spettatori per la sfida contro la Juventus, il sesto tutto esaurito stagionale dopo i match contro Como, Lecce, Atalanta, Roma e Venezia. La richiesta biglietti dei giorni scorsi era arrivata a quasi centomila tagliandi: molti anche i tifosi della Juventus presenti a Napoli visto che non era scattato il divieto di vendita ai tifosi ospiti, contrariamente a quanto successo nella gara d'andata allo J-Stadium, quando invece la trasferta era stata vietata ai tifosi napoletani.