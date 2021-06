Si è recato nel ristorante dove lavora la moglie e le ha sparato contro due colpi di pistola: paura nella mattinata di oggi, venerdì 25 giugno, a Pompei, nella provincia di Napoli; fortunatamente, l'arma utilizzata dall'uomo era a salve. Questa mattina, l'uomo, probabilmente per intimidire la moglie, è entrato nel ristorante dove lavora la donna, in via Plinio, a due passi dall'ingresso di Porta Marina Inferiore degli Scavi di Pompei, e ha esploso nella sua direzione due colpi d'arma da fuoco: la pistola utilizzata, come detto, fortunatamente era a salve e il raid dell'uomo non ha fatto registrare nessun ferito e nessun danno al locale. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e che stanno indagando per rintracciare l'uomo e per definire le sue eventuali responsabilità.

Sempre a Pompei, sempre i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno denunciato un uomo perché aveva modificato la targa della sua automobile con un pennarello, al fine di evitare multe. I militari dell'Arma, però, hanno fermato l'uomo, un 44enne del posto, nel corso di alcuni controlli in strada, mentre si trovava a bordo della sua automobile: i carabinieri hanno notato qualcosa di strano vicino alla targa della vettura e, a un controllo più attento, si sono accorti che era stata modificata con un pennarello.