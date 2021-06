in foto: Immagine di repertorio

Parcheggiare ovunque senza temere multe, entrare nelle Ztl, fregare l'autovelox, aggirare, magari, anche il pagamento dell'autostrada. Tanto, le contravvenzioni sarebbero arrivate ad un'altra persona, allo sfortunato proprietario della targa di cui lui si era "appropriato". Bastava qualche aggiunta col pennarello, questione di pochi secondi. Stratagemma apparentemente geniale, ma nei fatti disastroso, tant'è che è bastato un controllo veloce per scoprire la "furbata" e far scattare la denuncia.

Protagonista un 44enne, incappato a Pompei, in provincia di Napoli, nei controlli dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. L'uomo è stato fermato mentre era a bordo di una utilitaria lungo le vie cittadine. I militari avevano notato qualcosa di strano nella sua targa e, guardandola da più vicino, si sono resi conto che era stata modificata in modo grossolano. In questo modo il numero non corrispondeva più a quella vettura, ma a un'altra automobile, e di conseguenza le eventuali multe sarebbero arrivate al malcapitato di turno. Ulteriori accertamenti ora sono in corso per capire se, con questo sistema, siano state effettivamente erogate delle sanzioni alla persona sbagliata.

I controlli sono stati eseguiti tra Torre Annunziata e i comuni limitrofi. Complessivamente sono state identificate 70 persone ed effettuati accertamenti su 35 veicoli, dei quali 3 sono stati sequestrati; 9 persone sono state segnalate perché in possesso di stupefacenti e 25 multate per infrazioni al Codice della Strada. A Pompei sono state denunciate altre due persone: un 34enne di Boscoreale, che guidava un'automobile di grossa cilindrata senza avere la patente, e un 41enne pregiudicato, sottoposto agli arresti domiciliari e trovato al di fuori dell'abitazione senza autorizzazione. A Boscoreale è stato denunciato un 21enne, sorpreso con un coltello a serramanico di 8 centimetri. A Torre Annunziata, infine, un 35enne è stato denunciato perché alimentava la propria abitazione con un allaccio abusivo alla rete elettrica e a Boscoreale un 44enne è stato denunciato per evasione dai domiciliari.