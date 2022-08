Entra in un supermercato e aggredisce con le forbici un dipendente prima di fuggire Un 25enne è entrato in un supermercato di Poggioreale ed ha aggredito un dipendente, colpendolo con delle forbici al torace, poi ha provato a fuggire.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha aggredito il dipendente di un supermercato con delle forbici, colpendolo al torace, poi ha tentato di scappare alla vista delle forze dell'ordine. Ma alla fine è stato catturato dopo una breve colluttazione e portato in carcere: deve rispondere di tentato omicidio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'assurda vicenda è accaduta questa mattina, nel quartiere napoletano di Poggioreale, su via Michele Parise, poco distante dal Cimitero e dall'Emiciclo.

L'aggressione nel supermercato

L'aggressore è un 25enne originario di Massa di Somma (nella provincia vesuviana di Napoli) e già noto alle forze dell'ordine per reati specifici: l'uomo è entrato all'interno di un supermercato, con addosso delle grosse forbici da cucina. L'uomo si è avvicinato ad uno dei dipendenti all'interno e, con una scusa, gli ha dato a parlare per poi sferrare dei colpi verso l'uomo con la forbice stessa e in pieno torace.

L'arrivo delle forze dell'ordine

L'aggressione è stata subito segnalata da alcune persone alle forze dell'ordine, che sono giunte sul posto in pochi minuti: qui, hanno notato il 25enne che si stava allontanando e che sembrava in forte stato di agitazione: l'uomo, vedendo gli agenti, ha provato a fuggire ma è stato inseguito e raggiunto, provando comunque a liberarsi. Alla fine è stato fermato dopo una breve colluttazione ed ammanettato. Ricostruito quanto fosse successo, l'uomo è stato portato in carcere per tentato omicidio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre si cerca di capire quale fosse il movente che ha scatenato la sua improvvisa ira oppure se si trattasse di qualcosa di premeditato.