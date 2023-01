Entra in un palazzo, dà un pugno al portiere e gli rompe il naso: 35enne denunciato a Napoli L’aggressione, priva di qualsiasi motivo, si è verificata nella mattinata di oggi: il 35enne è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Un giorno di lavoro come tanti si è trasformato in un incubo per un uomo di 53 anni, portiere in uno stabile di corso Umberto I, nel cuore di Napoli. Intorno alle ore 8 di questa mattina, sabato 14 gennaio, mentre il 53enne si trovava come detto sul luogo di lavoro, nel palazzo è improvvisamente entrato un giovane uomo, che ha improvvisamente, senza alcun motivo, sferrato un pugno in pieno volto al portiere e si è dato poi alla fuga.

Il malcapitato ha allertato immediatamente le forze dell'ordine e, dopo alcuni minuti dall'aggressione, i carabinieri della stazione San Giuseppe hanno rintracciato l'autore in via Marina: si tratta di un uomo di 35 anni, cittadino del Marocco e irregolare sul territorio italiano, che ha opposto iniziale resistenza all'identificazione. I militari dell'Arma hanno così denunciato l'uomo alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il portiere, invece, visitato in ospedale, ha riportato la frattura del setto nasale.

Preso a pugni nel traffico: setto nasale rotto

Naso rotto anche per un automobilista napoletano di 38 anni, aggredito mentre si trovava in auto, nel traffico, da un altro automobilista. L'uomo si trovava ad Afragola, nella provincia partenopea, nei pressi del centro commerciale "Le porte di Napoli" quando dopo una lite per questioni di viabilità è stato preso a pugni in volto da un altro automobilista, che gli ha spaccato la faccia: oltre al setto nasale, il 38enne ha riportato anche la frattura dell'osso orbitale.