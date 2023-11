Entra in farmacia armato di roncola scatenando il panico: terrore a Bellizzi (Salerno) Clienti e personale scappano terrorizzati. Poi l’uomo ha devastato il locale, provocando ingenti danni. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Welcome to favelas

Entra in farmacia impugnando una roncola, un attrezzo da giardino simile a un machete che serve per le potature, scatenando il panico tra i clienti che fuggono via terrorizzati. È accaduto questa mattina a Bellizzi, in provincia di Salerno. L'episodio è avvenuto nella farmacia Sant'Anna, in via Roma, attorno alle ore 11,00, in quel momento gremita di clienti. Poi l'uomo ha devastato il locale, provocando ingenti danni. Non sono chiare le motivazioni.

La scena ripresa dalle telecamere interne

L'uomo, come si vede in un video delle telecamere interne, poi pubblicato su Welcome to favelas, entra nella farmacia armato di roncola e aggirandosi tra gli scaffali. Quando i clienti se ne accorgono, inizia un fuggi fuggi generale. Anche la farmacista scappa via. Le persone, circa una decina, cercano di allontanarsi velocemente, come si vede nelle immagini.

L'uomo avrebbe anche danneggiato la farmacia, sfasciando la porta di ingresso e spaccando una vetrata. Poi con la roncola avrebbe distrutto alcuni farmaci sui banconi, provocando altri ingenti danni al locale. Per fortuna, non si sono registrati feriti. Solo un grande spavento per il personale della farmacia e per i clienti che si sono dati alla fuga.

Non sono ancora chiari i motivi del gesto, né se l'uomo fosse o meno in stato di alterazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Bellizzi e della Compagnia di Battipaglia, chiamati a far luce su quanto accaduto. Immediati gli attestati di vicinanza ai titolari della farmacia e alle persone spaventate. I farmacisti hanno ringraziato la cittadinanza per i messaggi di affetto.