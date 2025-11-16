napoli
video suggerito
video suggerito

Giugliano, le campane della chiesa fanno troppo rumore, lui entra e si mette a suonare un tamburo per ripicca

La storia singolare arriva da Giugliano dove oggi, durante la Santa Messa, un uomo è entrato in chiesa e ha iniziato a suonare un tamburo, forse perché infastidito dal suono delle campane.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Valerio Papadia
11 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ha davvero dell'incredibile la storia, sicuramente singolare, che arriva da Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. Nella mattinata di oggi, domenica 16 novembre, intorno alle ore 10, un uomo è entrato nella parrocchia che sorge in via Oasi, nel bel mezzo della funzione per la Santa Messa domenicale, e ha iniziato a suonare un tamburo. L'uomo ha percosso lo strumento per qualche minuto e poi è uscito dalla chiesa, tra lo stupore dei presenti, che stavano assistendo alla funzione; da quanto si apprende, all'uomo darebbe fastidio il suono delle campane.

Sul posto, su segnalazione di alcuni dei presenti, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno parlato con il parroco: l'ecclesiastico, al momento, non sembrerebbe intenzionato a sporgere denuncia nei confronti dell'uomo; il soggetto è già noto alle forze dell'ordine e, stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, sarebbe solito lamentarsi proprio per il rumore delle campane.

Cronaca
11 CONDIVISIONI
Immagine
Analisi
Elezioni in Campania e la più berlusconiana delle promesse: il condono edilizio
Cirielli, colpo alla Berlusconi: "La Regione Campania darà 100 euro al mese a chi ha la pensione minima"
Il video di Meloni a Napoli che salta e canta: "Chi non salta comunista è"
Perché Giorgia Meloni non riesce a capire (né a interpretare) la Napoli di oggi
Ciro Pellegrino
Gli ultimi sondaggi: rapporti di forza definiti, ma l'astensione lascia alcune incertezze
Salvini a Napoli sui migranti: "Se non ti piace San Gennaro e il presepe fuori dalle palle"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views