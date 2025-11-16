Giugliano, le campane della chiesa fanno troppo rumore, lui entra e si mette a suonare un tamburo per ripicca

La storia singolare arriva da Giugliano dove oggi, durante la Santa Messa, un uomo è entrato in chiesa e ha iniziato a suonare un tamburo, forse perché infastidito dal suono delle campane.

Immagine di repertorio

Ha davvero dell'incredibile la storia, sicuramente singolare, che arriva da Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. Nella mattinata di oggi, domenica 16 novembre, intorno alle ore 10, un uomo è entrato nella parrocchia che sorge in via Oasi, nel bel mezzo della funzione per la Santa Messa domenicale, e ha iniziato a suonare un tamburo. L'uomo ha percosso lo strumento per qualche minuto e poi è uscito dalla chiesa, tra lo stupore dei presenti, che stavano assistendo alla funzione; da quanto si apprende, all'uomo darebbe fastidio il suono delle campane.

Sul posto, su segnalazione di alcuni dei presenti, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno parlato con il parroco: l'ecclesiastico, al momento, non sembrerebbe intenzionato a sporgere denuncia nei confronti dell'uomo; il soggetto è già noto alle forze dell'ordine e, stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, sarebbe solito lamentarsi proprio per il rumore delle campane.