Entra armato di rotella tagliapizza in autogrill per una rapina, ma arriva la polizia Entra in autogrill armato di rotella taglia pizza per una rapina: arrestato dalla polizia. La vicenda nell’area di servizio Teano Ovest dell’autostrada A1.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un 20enne romano è stato arrestato nell'area di servizio di Teano Ovest, lungo l'autostrada A1, dopo aver compiuto una rapina armato di rotella taglia pizza: il giovane, arrestato in flagranza di reato, deve ora rispondere dei reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria: sarà processato nelle prossime ore.

Tutto è accaduto all'interno del Bar Autogrill di Teano Ovest, sull'autostrada A1 Roma-Napoli in direzione del capoluogo partenopeo tra le uscite di Caianello e l'uscita di Capua. Un giovane è entrato con il volto coperto e in evidente stato di agitazione, brandendo un'affilata rotella utilizzata per tagliare la pizza in un tentativo di rapina: alla vista di un dipendente che ha cercato di chiamare la polizia, il giovane gli ha quindi preso il cellulare ed ha provato a scappare, ma era ormai troppo tardi. Gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord erano già sul posto, ma lui ha tentato comunque di divincolarsi: alla fine, mentre i clienti dell'autogrill scappavano assieme ai dipendenti, gli agenti sono riusciti a disarmarlo ed immobilizzarlo. Dalle indagini è risultato essere un 20enne romano, che ora dovrà rispondere di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Arrestato in flagranza di reato, è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sequestrata la rotella per la pizza usata per la rapina, mentre il cellulare della vittima rapinato è stato recuperato e restituito a quest'ultima. Nessun ferito tra clienti e dipendenti dell'autogrill, ma solo tanta paura.