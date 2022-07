Enorme ormeggio illegale scoperto a Nisida: 40mila metri quadri di mare occupati abusivamente La scoperta è stata effettuata dai militari della Guardia di Finanza poco distante dal porticciolo di Nisida: 187 barche erano ormeggiate abusivamente.

A cura di Valerio Papadia

Continuano, vista la stagione estiva, i controlli delle forze dell'ordine contro gli ormeggi abusivi a Napoli. Nel corso di un servizio specifico, nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza della Stazione Navale, unitamente al personale della Capitaneria di Porto, hanno scoperto un ormeggio abusivo enorme a Nisida: 40mila metri quadri di mare erano stati occupati abusivamente, senza alcuna autorizzazione, e destinati all'attracco di barche. I militari delle Fiamme Gialle sono intervenuti nello specchio d'acqua antistante il lungomare di Coroglio, a pochi passi dal porticciolo di Nisida: l'ispezione subacquea, operata dagli uomini del 2° Nucleo Operatori Subacquei della Capitaneria di Porto di Napoli, ha consentito anche di appurare i metodi di ancoraggio dei natanti, che consistevano in grossi massi o bidoni di cemento ai quali erano ormeggiate in maniera precaria le imbarcazioni.

Complessivamente, sono 187 le barche ormeggiate abusivamente in quello specchio di mare rinvenute durante i controlli: i finanzieri, secondo una prima stima sommaria, ipotizzano per i gestori dell'area un guadagno illecito e non dichiarato di 225mila euro. Al termine delle operazioni, l'intera area marina occupata abusivamente, come detto 40mila metri quadri, è stata posta sotto sequestro, insieme ai manufatti utilizzati per l'ormeggio delle barche; i sei responsabili dell'attività sono stati invece segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per "invasione dei terreni o edifici" e " abusiva occupazione dello spazio demaniale", secondo quanto sancito dal Codice della Navigazione.