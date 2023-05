Enorme masso si stacca dalla parete rocciosa e cade in strada: paura nel Salernitano Si stacca un masso dalla parete rocciosa, paura a Lustra in provincia di Salerno: l’enorme masso è finito in strada, fortunatamente senza colpire auto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il masso caduto in strada a Lustra, in Cilento. Foto Facebook / Comunità Montana Alento Monte Stella

Paura a Lustra, in provincia di Salerno, dove un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa in località Selva, finendo sulla strada dove, per fortuna, nessuna automobile stava in quel momento transitando. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e tecnici comunali per mettere in sicurezza la strada, rimuovere il grande masso e ripristinare la circolazione. Si tratta con ogni probabilità, in attesa che i rilievi dei tecnici lo confermino, di uno smottamento causato dalle abbondanti piogge che nei giorni scorsi hanno colpito l'intera provincia di Salerno, e che potrebbero aver causato il cedimento del masso dalla parete rocciosa.

I lavori di rimozione del masso dalla strada. Foto Facebook / Comunità Montana Alento Monte Stella

Sul posto sono arrivati anche i mezzi della Comunità Montana Alento Monte Stella, che si sono subito messi all'opera per ripristinare la viabilità stradale e rimuovere il grosso masso. I lavori sono poi continuati con la messa in sicurezza della zona. Ma si teme ora per i prossimi giorni, quando in tutta la provincia di Salerno sono attese nuove abbondanti piogge, di forte intensità ma di breve durata. Una fenomenologia tipica di metà maggio ma anche una delle più complesse per i territori già alle prese con criticità idrogeologiche e già sottoposti nei giorni scorsi ai forti temporali che si sono verificati un po' ovunque. Massima allerta, dunque, anche nel comune di Lustra dopo la caduta del grosso masso sulla strada statale, che solo per un caso fortuito non ha fatto danni ben peggiori.