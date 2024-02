Enorme frana a Sant’Agnello, ondata di fango invade via la Rocca: diverse zone senz’acqua La frana nella notte sulla Strada Statale 145, tra il segmento 6 e 7 del km 38. Diverse zone senz’acqua. Tecnici al lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una grossa frana si è verificata questa notte a Sant'Agnello, comune della penisola Sorrentina in provincia di Napoli. Un costone di collina sulla Strada Statale 145, tra il segmento 6 e 7 del km 38, si è staccato, a causa del cedimento di una conduttura dell'acquedotto. Un'ondata di fango e pietrisco è crollata verso la valle, finendo per invadere Via la Rocca ai Colli di Fontanelle e provocando grossi disagi alla popolazione. Diverse zone – Via la Rocca, via Nastro Azzurro, via Passarano – sono al momento senz'acqua. Sul posto è arrivato il sindaco di Sant'Agnello, Antonino Coppola, che sta monitorando la situazione. L'erogazione idrica, come comunicato da Gori, dovrebbe essere ripristinata dal pomeriggio.

La frana nella notte, strada invasa dai detriti

Il Comune di Sant'Agnello ha comunicato che:

Stanotte si è verificata la rottura di una conduttura Gori sulla Statale 145 tra il segmento 6 e 7 del km 38, che ha provocato una frana su Via la Rocca ai Colli di Fontanelle.

Sul posto il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, insieme ai tecnici preposti, alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine: «Non si registrano danni a persone fortunatamente – dichiara il Primo Cittadino – ma l'ampio fronte franoso ha reso necessaria l'interdizione della strada per provvedere alla rimozione dei detriti, attualmente in corso. Stiamo parlando con i cittadini per venire incontro a tutte le esigenze del caso».

Intanto Gori ha comunicato mancanze di acqua e abbassamenti di pressione idrica che interessano Via la Rocca, via Nastro Azzurro, via Passarano e tutte le traverse della zona. Secondo la nota diffusa, il ripristino della normale erogazione idrica è previsto gradualmente a partire dalle 16:00.