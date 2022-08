Ennesima rissa notturna a Ischia. Ipotesi aggressione razzista, ma non c’è denuncia Isola di Ischia, rissa nella notte. Si parla di una aggressione razzista ma i carabinieri frenano: non c’è stata denuncia e non vi è evidenza che siano stati pronunciati insulti razzisti.

A cura di Redazione Napoli

foto repertorio

Non sono ancora chiari gli elementi scatenanti di una rissa avvenuta nella notte di Ferragosto sull'isola di Ischia, una delle tante che purtroppo hanno caratterizzato le serate in molti luoghi di vacanza nella provincia di Napoli.

Si è diffusa voce, insistente, di una aggressione nei confronti di un giovane sudamericano, di insulti a stampo razzista e di un pestaggio. I fatti sono avvenuti nel centralissimo corso Vittorio Colonna nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 agosto. Il giovane straniero, un trentenne che lavora presso un ristorante della zona è stato coinvolto in un parapiglia in cui si è venuti alle mani. E fin qui le informazioni sono consolidate anche se non vi è conferma delle forze dell'ordine.

È il motivo scatenante a non esser chiaro: è stata una aggressione improvvisa, un raid, o premeditata? Ed è scattata per il colore della pelle del giovane?

Leggi anche Bassolino derubato sull'autobus, blocca il ladro e recupera il telefono

I carabinieri del comando provinciale di Napoli dicono che non vi è alcuna evidenza che siano stati pronunciati insulti razzisti o che la lite sia scoppiata per motivi razziali. Inoltre, non è stata presentata alcuna denuncia, questa presunta vittima non ha parlato con i carabinieri e non ci sono feriti.