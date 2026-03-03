Emma Carratelli morta in Erasmus, il cordoglio dell’università di Cordoba: “Vola in alto”

Un'ondata di affetto dalla Spagna all'Italia per Emma Carratelli, la studentessa universitaria morta in Erasmus: la 24enne, originaria della provincia di Grosseto ma che da qualche anno studiava all'Università Federico II di Napoli, prima di partire per la Spagna nell'ambito del progetto Erasmus. Studiava Medicina Veterinia e frequentava il quarto anno: amatissima da tutti, l'Ateneo federiciano ha espresso immediatamente il proprio cordoglio per la sua tragica scomparsa, mentre nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato dell'università di Cordoba.

"L'Università di Cordoba, il suo rettore e soprattutto la Facoltà di Veterinaria piangono profondamente la scomparsa prematura di Emma Carratelli, studentessa Erasmus dell'Università di Napoli Federico II. Alla sua famiglia e ai suoi cari, porgiamo il nostro più sincero abbraccio e le nostre condoglianze. Addio, Emma. Vola alto". Così l'ateneo spagnolo nelle scorse ore. Ma anche diverse personalità politiche si sono unite nel cordoglio.

"Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Emma Carratelli, studentessa di Medicina Veterinaria della Federico II, durante il suo Erasmus a Córdoba", ha fatto sapere in una nota il Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, "Emma aveva scelto di partire, di mettersi in gioco, di studiare e aprirsi al mondo con coraggio e curiosità. Aveva fatto suo lo spirito dell’Erasmus: incontro, dialogo, condivisione. In quella scelta c’erano il suo entusiasmo, la sua determinazione, il suo amore per il futuro. Alla sua famiglia, all’Università di Napoli, ai compagni e a tutti coloro che le hanno voluto bene rivolgo il mio pensiero e il mio abbraccio più affettuoso".