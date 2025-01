video suggerito

Emergenza freddo a Napoli, anche la stazione Mostra resterà aperta di notte per i senzatetto Dopo la stazione Museo della Linea 1 della metropolitana Anm, anche la stazione Stadio Maradona / Mostra dell'Eav resta aperta per i senza fissa dimora.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La stazione Stadio Maradona / Mostra dell'Ente Autonomo Volturno resterà aperta per tre giorni per accogliere i senza fissa dimora in vista dell'emergenza freddo che si è abbattuta su Napoli. Lo ha fatto sapere l'azienda, attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social. "In considerazione dell’ondata di gelo e delle temperature che si manterranno rigide per i prossimi tre giorni", si legge nella nota, "la stazione di EAV Stadio Maradona /Mostra accoglierà i senza fissa dimora per consentire loro il giusto riparo nelle ore più fredde della notte".

L’apertura notturna, spiega l'Eav, "sarà consentita dalle ore 23.00 di questa sera (lunedì 13 gennaio) fino alle ore 5.00 del mattino seguente e si protrarrà anche per la notte di martedì e mercoledì con possibilità di proroga nel caso di persistenza del freddo". Già ieri un provvedimento simile da parte dell'Azienda Napoletana Mobilità, che aveva annunciato l'apertura, per almeno una settimana, della stazione "Museo" della Linea 1 della metropolitana per accogliere coloro che in queste ore di emergenza per il forte gelo hanno bisogno di un riparo. Ma non è escluso che la misura possa essere prorogata anche per altri giorni, vista l'ondata di gelo in corso.

Il Comune di Napoli ha comunque fatto sapere che

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i Servizi Sociali del Comune di Napoli: il numero di telefono fisso è: 081.18916811 (attivo tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20), la mail della centrale operativa è: centralesenzadimora@gmail.com oppure sos.senzadimora@comune.napoli.it. Per tutti i riferimenti è possibile consultare il sito ufficiale www.comune.napoli.it.