Emanuele Iervolino, morto in un incidente stradale a 29 anni: addio a “Mr Iervolino deejay” Il 29enne è morto mercoledì in un incidente sulla SS335 all’altezza di Gricignano d’Aversa: tanti i messaggi d’addio sui social per il giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lutto nel Napoletano per la morte di Emanuele Iervolino, il 29enne noto anche come "Mr Iervolino DeeJay", deceduto in un incidente stradale a Gricignano d'Aversa nel Casertano nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre. In tanti anche sui social hanno voluto lasciare un commento e un ultimo saluto per il giovane, originario di Napoli, conosciuto anche per la sua attività di dj a feste ed eventi. Secondo quanto ricostruito finora, Iervolino era a bordo della propria automobile sulla Strada Statale 335 nei pressi di Gricignano d'Aversa quando, per cause ancora da accertare, è finito in una scarpata dopo essersi scontrato con un autoarticolato, finendo in una scarpata. I due occupanti del mezzo pesante sono rimasti feriti, mentre ad avere la peggio è stato proprio Emanuele, recuperato privo di vita dai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto assieme a personale del 118 a bordo di un'ambulanza.

Una morte che ha lasciato sgomenti amici e parenti del giovane, che lavorava anche come operaio in un'azienda di Pomigliano d'Arco. "Il settore nazionale Associazione Centri Sportivi Italiani Settore Danza si stringe alla famiglia Iervolino, direttori della scuola Origamy, per la tragica e prematura perdita del figlio Emanuele", si legge in una nota di Dino Carano, Direttore Artistico Nazionale dell'Acsi Danza. "Non è mai facile accettare la perdita di qualcuno, ma il ricordo di chi era e di ciò che ci ha lasciato continuerà a vivere nei nostri cuori, illuminando i momenti bui con la sua presenza", prosegue invece un amico. In tanti, in queste ore, stanno ricordando il giovane, scomparso a 29 anni mercoledì scorso.