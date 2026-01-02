Elodie a Napoli non si aspettava così freddo in piazza Plebiscito: “Datemi la pelliccia…”

Il freddo della notte di Capodanno a Napoli rimarrà forse nell'immaginario collettivo come uno dei grandi "ospiti" della serata. Tanto da costringere Elodie, ultima ad esibirsi e dopo la mezzanotte, a chiedere una pelliccia per poter continuare l'esibizione. Seppur ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni prima, il vento gelido ha di fatto reso quello napoletano un Capodanno "polare". Generando anche qualche gag sul palco, dove il vento l'ha fatta da padrone. Il primo era stato proprio Peppe Iodice che, durante la conduzione, ha più volte rimarcato la bassa temperatura con "Ma che è, ‘a Groenlandia?", sottolineando proprio come, nonostante cappotti e sciarpe, il freddo fosse davvero al limite.

Peppe Iodice ha anche scherzato con gli altri ospiti, come LDA: "Tu sei giovane, ti sei vestito bene, io sto gelando". Anche in piazza, il freddo si è sentito bene, anche se l'assembramento ha fatto sì che in qualche modo il vento venisse "schermato" da chi fosse ai lati. Ma non è bastato: per chi è un habitué degli eventi di Piazza del Plebiscito, il freddo del Capodanno 2026 ha cancellato anche quello, altrettanto polare, della finale di X Factor del 2024, agli inizi di dicembre.

Dopo la mezzanotte, con le temperature ormai vicine allo zero, è toccato poi ad Elodie salire sul palco: ultima artista per il veglione di Capodanno e la prima del 2026, dopo che l'anno si era chiuso con una superlativa prestazione di Serena Brancale, "armata" di pelliccia in maniera precauzionale durate la sua esibizione. Elodie, forse abituata a climi più miti di stadi in primavera/estate o alle temperature dei palazzetti, ma soprattutto che oltre a cantare è nota per le sue coreografia nelle quali deve avere massima libertà di movimento, ha retto finché ha potuto. Poi ha dovuto cedere: ed ha chiesto una pelliccia per continuare l'esibizione. "Vi amo, raga, ma che c.. di freddo fa? Datemi una pelliccia". Qualche risata tra il pubblico, che è rimasto fedelmente in piazza fino al termine dell'esibizione, nonostante il grande freddo, non ha cancellato comunque quello che è stato uno dei Capodanni più riusciti a Napoli negli ultimi anni.