Capodanno a Napoli, Plebiscito piena per il concerto con Elodie e Serena Brancale nonostante il freddo

Missione compiuta: il Capodanno in piazza del Plebiscito a Napoli ha attirato oltre centomila persone che, nonostante il freddo, hanno riempito la piazza in attesa di dare il benvenuto all'anno nuovo. Altri eventi, tra piazza Municipio, Lungomare e gli spettacoli dei fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo, hanno completato l'obiettivo del Comune di regalare a cittadini e turisti, molti accorsi proprio per gli eventi di Capodanno, una valida alternativa al cenone familiare.

Già dalle 18 le strade si sono iniziate a riempire: molti anche i ristoranti e le pizzerie che hanno scelto di restare aperti per tutta la notte, con lunghe file di clienti e incassi consistenti. Anche il piano trasporti ha retto: la metropolitana in funzione no-stop ha permesso di far defluire rapidamente cittadini e turisti, senza risentire del piano traffico che aveva di fatto "blindato" l'intero quartiere San Ferdinando.

Tra gli artisti sul palco, Elodie, che è salita dopo il brindisi di mezzanotte e Serena Brancale, che invece ha "accompagnato" la piazza fino al countdown: l'artista pugliese si è confermata come una delle cantanti artisticamente più valide di questo periodo, unendo alle sue canzoni popolarissime anche una coreografia perfetta, particolarmente apprezzata dalla piazza, e i suoni tipici della Puglia e del Meridione d'Italia. Oltre a loro sul palco si sono alternati anche LDA, Andrea Heros, Gigi Finizio e Franco Ricciardi, senza dimenticare il sassofonista Mario Zurzolo, il dj Daniele "Decibel" Bellini e i presentatori Peppe Iodice, Gianni Simioli e tutti gli altri. Tra le autorità, oltre al sindaco Gaetano Manfredi anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari.

"La serata di Capodanno è stata uno straordinario successo che conferma la formula vincente di festeggiamenti diffusi e prolungati fino al 1 gennaio. Migliaia di napoletani e turisti hanno potuto vivere in sicurezza – al netto dei singoli gesti di inciviltà e illegalità – un momento di gioia con spirito di comunità", ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi, "Ringrazio per questo tutti coloro che hanno reso possibile ciò: i lavoratori di Asia, Anm, Napoli Servizi, Abc, gli agenti di Polizia locale, le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco. Un ringraziamento va al Prefetto Michele Di Bari per il coordinamento delle misure di sicurezza. Napoli si conferma una capitale europea in grado di reggere sfide impegnative coniugando il calore umano con l'efficienza amministrativa".