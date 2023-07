Elly Schlein a Napoli, no comment sull’assenza di Vincenzo De Luca all’evento del Pd Elly Schlein a Napoli per un evento del Pd, ma De Luca dà forfait. E lei non commenta. Manfredi: “Serve unità, non possiamo fare a meno di nessuno”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nessun commento sull'assenza di Vincenzo De Luca, solo risposte sull'argomento del giorno: l'autonomia differenziata. Elly Schlein questa mattina è arrivata a Napoli per la giornata conclusiva dell'evento organizzato dal Partito Democratico per dire no all'autonomia differenziata delle regioni, il progetto del governo Meloni al quale da sempre le opposizioni si sono dette contrarie. Ma nessun riferimento al presidente della regione, oggi grande assente e con il quale la tensione sembra essere ormai salita alle stelle. All'appuntamento presso la Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, anche il sindaco Gaetano Manfredi.

"Bisogna sempre lavorare per l'unità", ha detto il sindaco di Napoli, "io l'ho sempre detto, Vincenzo De Luca rappresenta una risorsa per la Campania, ci possono essere dei momenti di frizione, dei conflitti, poi ci sono delle dinamiche interne al Pd rispetto alle quali io non entro, ma noi dobbiamo lavorare per l'unità, non possiamo fare a meno di nessuno", ha proseguito Gaetano Manfredi, "dobbiamo discutere, confrontarci ma bisogna lavorare per l'unità proprio perché la Campania è una dei grandi baluardi del centrosinistra e non possiamo assolutamente correre il rischio di perderlo".

Nessun commento, invece, da parte di Elly Schlein: il segretario del Partito Democratico ha preferito parlare solo dell'argomento centrale della manifestazione, ovvero l'autonomia differenziata, e non dell'assenza di Vincenzo De Luca, che ha scelto di non partecipare all'iniziativa del partito. Prima di recarsi alla Fondazione Foqus, Schlein si è anche fermata qualche minuto a salutare cittadini e passanti, nonché per visitare il Murale di Maradona che si trova ai Quartieri Spagnoli, non distante dalla stessa Fondazione Foqus.