Elicottero su Napoli spande fumo rosa: residenti preoccupati, ma è per comunicare sesso del nascituro Minuti di allarme, ieri, per alcuni residenti di Bagnoli, che hanno visto un elicottero sorvolare le loro teste e spandere uno strano fumo rosa. Si trattava di una trovata di una coppia per comunicare il sesso del nascituro.

A cura di Redazione Napoli

Un elicottero che passa veloce nel cielo e spande dello strano fumo rosa. Questa la scena a cui hanno assistito ieri, non senza apprensione, alcuni cittadini residenti a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di Napoli, che allarmati si sono chiesti cosa fosse quello strano fumo, di un colore così insolito, che si spandeva sopra le loro teste. Qualcuno ha pensato a un pesticida, preoccupandosi ulteriormente, mentre altri avranno pensato a un'azione di guerriglia marketing, una contorta trovata pubblicitaria, fatto sta che in molti hanno pubblicato il video che ritrae il passaggio dell'elicottero sui social network esprimendo, in linea di massima, curiosità e perplessità per l'evento. Si è trattato, però, di un articolato baby shower, ovvero la trovata di una coppia per comunicare il sesso del nascituro. In questo caso, visto che il fumo che fuoriesce dall'elicottero è di colore rosa, si tratta di una bambina.

Un precedente a San Giovanni a Teduccio

I metodi per comunicare, a uno dei due futuri genitori, a tutti e due o alla famiglia, il sesso del nascituro, stanno diventando sempre più articolati e fantasiosi. C'è, ad esempio, il grande palloncino, solitamente a forma di cuore, che al suo interno racchiude palloncini più piccoli, del colore che viene identificato solitamente con il sesso del nascituro (blu per i maschietti, rosa per le femminucce), che vengono fatti librare in cielo; oppure, ancora, la proiezione digitale, meglio ancora se sulla facciata di un palazzo, con il countdown e, alla fine, la rivelazione del sesso.

Quello dell'elicottero che spande il fumo del colore del sesso del nascituro è sicuramente uno dei metodi più articolati e originali, anche se a Napoli c'è (almeno) un precedente. Non molto tempo fa, nel dicembre del 2021, lo stesso copione è andato in scena a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale del capoluogo campano: un elicottero ha sorvolato le case, spandendo fumo, blu in quella occasione.