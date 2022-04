Napoli, torna l’elicottero col fumo rosa: in volo su Pozzuoli per rivelare il sesso del bimbo L’elicottero ha sorvolato le case di via Napoli suscitando sorpresa tra gli abitanti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna l'elicottero che spande il fumo rosa in cielo per rivelare il sesso del nascituro. Il fenomeno del cosiddetto gender reveal questa volta si sposta a Pozzuoli, su via Napoli, dove oggi ha stupito gli abitanti della zona, spargendo nuvole di fumo sui caseggiati. Il velivolo ha sorvolato diverse abitazioni, tra la sorpresa dei residenti. Era già accaduto il 5 aprile scorso, in quel caso a Bagnoli, quartiere nord di Napoli dove un elicottero era passato velocemente spandendo dello strano fumo rosa. Alcuni in quel caso avevano pensato ad un pesticida, altri ad un'azione di guerriglia marketing, ossia una trovata pubblicitaria.

Invece, si trattava di un gender reveal, cioè una esibizione per rivelare il sesso del nascituro, in quel caso essendo rosa, una bambina. Si tratta di un fenomeno sempre più comune che può avvenire anche in altri modi. Ad esempio, facendo scoppiare un palloncino con all'interno dei coriandoli colorati di azzurro o di rosa. Oppure, ancora, la proiezione digitale, meglio ancora se sulla facciata di un palazzo, con il countdown e, alla fine, la rivelazione del sesso. Sul volo di inizio aprile è stata aperta anche una indagine della Polizia di Stato sulle autorizzazioni.

I video dell'esibizione, girati dai residenti e pubblicati sui social, erano diventati subito virali. Le immagini erano state riprese anche da influencer come Il Signor Distruggere e da pagine dedicate al trash. Del caso si è occupata anche "La vita in diretta", in onda su Rai2. Un precedente si era registrato negli scorsi mesi a San Giovanni a Teduccio. A dicembre del 2021, lo stesso copione è andato in scena nella periferia orientale del capoluogo campano: un elicottero ha sorvolato le case, spandendo fumo, blu in quella occasione.