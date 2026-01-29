Elicottero caduto a Benevento, morto anche il pilota: sono due le vittime dell’incidente

Venanzio Rapolla, il pilota dell’elicottero morto nell’incidente a Benevento

Sale a due il bilancio delle vittime dell'incidente occorso martedì 27 gennaio a Benevento, dove un elicottero ultraleggero è precipitato al suolo: dopo Pasquale Esposito, imprenditore 76enne morto sul colpo, è deceduto purtroppo anche il pilota del velivolo, Venanzio Rapolla, 68 anni. Rapolla era sopravvissuto allo schianto, ma le sue condizioni di salute erano apparse subito disperate: ricoverato prima all'ospedale San Pio di Benevento, il 68enne era stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è morto nella notte.

Chi era Venanzio Rapolla, ex ufficiale dell'Aeronautica

Pilota esperto con decine di migliaia di ore di volo alle spalle, Venanzio Rapolla era un colonnello dell'Aeronautica Militare in pensione, nonché il presidente dell'Aeroclub di Benevento. Il 27 gennaio, Rapolla era in volo con l'imprenditore Pasquale Esposito, originario di Airola, quando l'elicottero sul quale i due uomini si trovavano è improvvisamente precipitato in contrada Olivola, nei pressi del campo di volo di Benevento.

Oggi l'autopsia sul corpo di Pasquale Esposito

Per comprendere meglio cosa sia accaduto martedì scorso, la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto una inchiesta, anche se l'ipotesi più accreditata al momento è quella del tragico incidente. Intanto, nel corso della giornata odierna, giovedì 29 gennaio, i periti incaricati dalla Procura eseguiranno l'autopsia sul corpo di Pasquale Esposito che, come detto, è deceduto nell'impatto dell'elicottero al suolo.