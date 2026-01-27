Elicottero precipita a Benevento, un morto e un ferito grave

Immagine di repertorio

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, a Benevento: un elicottero ultraleggero, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è precipitato e si è schiantato al suolo. Il bilancio è tragico: un uomo è morto, mentre un altro è rimasto ferito gravemente; la vittima è Pasquale Esposito, un imprenditore di 76 anni originario della provincia sannita. L'incidente – le cui cause, come detto, sono al momento ancora sconosciute – si è verificato in contrada Olivola, nelle vicinanze del campo di aviazione di Benevento: il velivolo è improvvisamente precipitato e si è schiantato al suolo.

Morto un uomo, grave il pilota dell'elicottero

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Benevento e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare a meno di constatare il decesso dell'imprenditore che si trovava a bordo del velivolo. Soccorso, invece, il pilota dell'elicottero, un uomo di 68 anni, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Pio di Benevento, dove è stato ricoverato in condizioni di salute ritenute molto gravi. Sul luogo del tragico incidente, infine, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, con la Scientifica, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisioni dinamica e cause dell'incidente.