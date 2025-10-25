napoli
Elezioni Regionali 2025

Elezioni Regionali: Di Fenza, il consigliere del balletto con Rita De Crescenzo, si candida con Forza Italia

Pasquale Di Fenza, finito nella bufera per il balletto coi tiktoker e la bandiera italiana, si ricandiderà alla Regione Campania: sarà in lista con Forza Italia e sosterrà Cirielli.
A cura di Cir. Pel.
Elezioni Regionali 2025

Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente, geometra di Marano di Napoli, qualche mese fa è stato platealmente espulso da "Azione" il partito di Carlo Calenda. Motivo? Il balletto nella sua stanza al Consiglio regionale con due esponenti del mondo dei tiktoker napoletani da molti etichettato come "trash" : Rita De Crescenzo, controversa star dei social – con processi pendenti per droga e per minacce al deputato, Francesco Borrelli – e Angelo Napolitano, imprenditore specializzato nella vendita di elettrodomestici, di recente finito nel mirino della Guardia di Finanza. Galeotto non fu solo il balletto ma l'uso, improprio, della bandiera italiana presente in stanza e dell'inno di Mameli.

Pasquale Di Fenza, classe 1972,  lunga esperienza di direttore di cantiere nonché «frequentatore abituale dello stadio per assistere agli incontri di calcio», come ci tiene a specificare egli stesso nel curriculum vitae caricato sul sito della Consiglio della Campania, non poteva però star fermo e rinunciare alla ricandidatura. E così da qualche settimana ha iniziato a bussare a varie porte. Gli ha aperto Forza Italia: ieri il partito guidato in Campania da Fulvio Martusciello ha depositato la lista a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania e dentro c'è anche Di Fenza.  «Trasformismo, volgarità e tiktoker vanno a braccetto. Purtroppo invece di vergognarsi determinati soggetti si ripresentano anche» chiosa il deputato Avs Borrelli.

