Elezioni Napoli 2021, sono 282 i presidenti di seggio che hanno rinunciato Il Comune di Napoli ha reso noto che sono 282 i presidenti di seggio che hanno rinunciato all’incarico in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre per eleggere il nuovo sindaco: 258 sono già stati sostituiti, mentre si cercano i presidenti delle altre 24 sezioni rimaste vacanti.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono in molti coloro che rinunciano al ruolo di presidente di seggio alle elezioni comunali a Napoli che, domenica 3 e lunedì 4 ottobre decideranno il nuovo sindaco del capoluogo campano. È il Comune di Napoli a rendere noto il dato sulle defezioni: sono 282, in totale, i presidenti di seggio che hanno rinunciato. Di questi, 258 sono già stati sostituiti, mentre sono in corso le operazioni per sostituire i presidenti degli altri 24 seggi rimasti vacanti. Il Comune di Napoli ha reso altresì noto che proseguono le aperture straordinarie di tutte e dieci le Municipalità della città per la sostituzione delle tessere elettorali. Anche domani, domenica 3 ottobre, giornata di voto, le Municipalità resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23 per le sostituzioni.

A Napoli in calo gli aventi diritto al voto

L'amministrazione comunale partenopea ha reso noto anche un dato molto interessante: rispetto all'ultima volta in cui sono stati chiamati alle urne, a Napoli gli aventi diritto al voto sono diminuiti. Nel 2016, quando venne eletto per il secondo mandato il sindaco uscente Luigi De Magistris, gli aventi diritto al voto a Napoli erano 778.291. Nel 2021, quelli che potranno votare domani e dopodomani in città sono 776.751, circa duemila persone in meno rispetto a cinque anni fa. Si vota domani, domenica 3 ottobre e lunedì, 4. Se il primo turno non dovesse decretare il nuovo sindaco di Napoli, il ballottaggio tra i due più votati è previsto per il 17 e il 18 ottobre.