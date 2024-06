Elezioni Europee e Comunali 2024, foto alle schede in cabina nei seggi: tre denunce nel Napoletano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Tre persone denunciate dai carabinieri nei seggi elettorali allestiti nel Napoletano per le elezioni Europee e comunali dell'8 e 9 giugno 2024, per aver fotografato la scheda elettorale all'interno della cabina. A tradire i tre elettori sono stati i clic degli smartphone, che hanno insospettito i presidenti di seggio e fatto scattare i controlli da parte dell'ufficio elettorale e delle forze dell'ordine.

All'interno dei seggi, infatti, è vietato scattare foto e ovviamente anche pubblicarle, compreso sui social network. Il rischio, infatti, è quello del voto di scambio. Le immagini alla scheda con l'indicazione del nome del candidato e della preferenza di lista potrebbero essere interpretate, infatti, come un modo per provare il voto. L'espressione di voto, invece, è personale e segreta, e non può essere divulgata. La legge proibisce anche di portare telefonini, tablet, fotocamere e videocamere all'interno delle cabine elettorali.

Foto alle schede sui seggi, i carabinieri denunciano tre persone

I tre episodi sono accaduti in tre seggi elettorali allestiti nella provincia di Napoli, nei comuni di Marano di Napoli, Saviano e Carbonara di Nola. Tra questi solo in quest'ultimo caso il Comune era anche coinvolto nelle elezioni amministrative comunali per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del sindaco.

Nello specifico, a Marano, presso il seggio elettorale Istituto “Massimo D’Azeglio” di via Piave, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 45enne incensurato per aver portato in cabina un cellulare e per aver scattato una foto alla scheda.

A Saviano, invece, presso la Scuola Primaria in via Cimitero (ex elementare), i carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno denunciato un 28enne per aver scattato foto alla scheda elettorale.

A Carbonara di Nola, infine, presso la Scuola Primaria in via Rainone (ex elementare), i carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 59enne per aver fotografato con lo smartphone la scheda elettorale.