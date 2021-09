Elezioni Comunali Volla 2021, tutte le liste e i candidati Il comune di Volla, situato nella parte est della città metropolitana di Napoli, andrà al voto il 3 e il 4 ottobre per eleggere un nuovo sindaco. Per questo piccolo centro di 25.000 anime, sono in tre a sfidarsi nella corsa al Palazzo di Città: Ivan Aprea, Christian De Luca e Giuliano Di Costanzo.

È tempo di elezioni amministrative anche nel comune di Volla, 25mila abitanti nella zona a Nord del capoluogo partenopeo, poco distante la popolosissima Casoria. I cittadini sono chiamati ad eleggere un nuovo sindaco, fra tre candidati: Ivan Aprea, Christian De Luca e Giuliano Di Costanzo.

La legge elettorale

Nei comuni come Volla, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, viene eletto sindaco chi ha la maggioranza assoluta alle urne (50% + 1 dei voti). Quando ciò non accade, si torna a votare due settimane più tardi, in un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci con più preferenze.

In consiglio comunale, al vincitore viene attribuito il 60% dei seggi; il resto viene diviso – in maniera proporzionale – tra gli altri candidati. I consiglieri totali da eleggere sono 32, tra tutti quelli che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Ivan Aprea: liste e candidati

Lista "Intesa per Volla"

Giuseppe Albano

Gaetano Borrelli

Immacolata Casagrande

Raffaele Castiello

Maria Coppeto

Salvatore D’Aponte

Antonio De Micco

Antonella Di Napoli

Pasquale Donato (Lino)

Sabrina Esposito

Rossella Ferraro

Antonio Neri

Tommaso Rea

Ivan Russo

Imma Veneruso

Filomena Vivo

Lista "Siamo Volla"

Chiara Borrelli

Gabriella Campese

Giustina Castaldo

Valeria Citarelli

Vincenza Damiano

Gerardo De Crescenzo

Lucia Di Costanzo

Raffaella Ferrante

Vincenzo Manfellotti

Carmela Merone

Raffaele Montanino

Daniela Napoletano

Domenico Perdono

Nunzia Rea

Raffaele Ricciardi

Raffaele Viscardi

Lista "Terra e vita"

Gennaro De Simone

Teresa Borrelli

Giovanni (detto Giovannone) Riccio

Rosario Raciti

Antonella Carbonaro

Maria Laghi

Carmela Muscerino

Alessia Acampora

Orlando Cocozza

Domenico Nappo

Maria Cacace

Giuseppe Incarnato

Maria Capasso

Roberto Giuseppe Imperatore

Giuseppe D’Ambrosio

Vincenzo Schiavo

Giuliano Di Costanzo: liste e candidati

Lista "FreeVolla"

Anna Aprano

Vittorio Cozzolino

Michele De Micco

Raffaele Filosa

Giuseppe Minino

Francesco Molisso

Ciro Petrazzuolo

Martina Pizzo

Lucia Rea

Michele Sannino

Maria Rosaria Scala

Ciro Scognamiglio

Giovanna Vigliena

Lista "Movimento 5 Stelle"

Dario Musella

Viviana Alaia

Luigi Castiello

Roberto Cennamo

Immacolata Coppola

Fabio D’Alessandro

Daria Della Corte

Luigi Gallaro

Angelo Genovino

Raffaella Maresca

Anna Nicolò

Fabio Noli

Gennaro Ottaiano

Paola Papa

Jonathan Pastore

Gennaro Persico

Lista "Partito Democratico"

Carmela Costagliola (Lilly)

Valentina Cincirdé

Melania La Rocca

Daniela Patrone

Mariarosaria Tonno

Vincenza Vinno

Ciro D’Agostino

Francesco Giordano

Giuseppe Granato

Giovanni Imperato

Vito Mastrolillo

Rosario Matteo

Pasquale La Rocca

Domenico Paparo

Gianluca Pipolo

Vincenzo Viola

Christian De Luca: lista e candidati

Lista "Potere al popolo"

Salvatore Ascione

Fabiana Boccanfuso

Rachele Borrelli

Lucia Citarella

Serena Cusano

Pasquale Damiano

Anna De Luca

Alessandro Esposito

Tiziana Esposito

Carmine Galluccio

Angela Manno

Anna Perno (Silvana)

Rosa Pochet

Antonella Romano

Gennaro Russo

Fabio Scognamiglio