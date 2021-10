Elezioni Comunali Sessa Aurunca, eletto sindaco Lorenzo Di Iorio Con il 51,57% delle preferenze, il candidato di centrosinistra Lorenzo Di Iorio è il nuovo sindaco di Sessa Aurunca. Di Iorio ha battuto il candidato Antonio Fusco, che si è fermato al 25,38%, ma ha ottenuto un seggio in Consiglio comunale, a differenza di Silvio Sasso, che al primo turno ha raggiunto il 23,5%

A cura di Federica Grieco

Il candidato di centrosinistra Lorenzo Di Iorio è il nuovo sindaco di Sessa Aurunca, Comune di oltre 22mila abitanti in provincia di Caserta. Eletto con il 51,57% dei voti, Di Iorio, supportato da otto liste, tra cui quella del Partito Democratico, ha battuto il candidato Antonio Fusco, che correva con il sostegno di tre liste e che si è fermato al 25,38%. Una vittoria netta al termine dello scrutinio delle 32 sezioni. Al terzo posto, poco lontano da Fusco, con il 23,5% delle preferenze, si è posizionato Silvio Sasso, supportato da sei liste. L'affluenza nel Comune di Sessa Aurunca è stata pari al 68,48%: dei 19.492 aventi diritto al voto, 13.348 si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza.

Risultati elezioni Sessa Aurunca, gli eletti nelle liste di Di Iorio

La coalizione di liste in sostegno del neo eletto sindaco Lorenzo Di Iorio hanno ottenuto il 61,74% delle preferenze, guadagnando ben 10 seggi in Consiglio comunale. Di questi, 4 vanno alla lista del Partito Democratico, che ha raccolto il 19,85% delle preferenze, 2 a "Alternativa Aurunca" con l'11,16% dei voti, 1 a "Azione Civica per Sessa e Frazioni" che è arrivata al 7,25%, 1 a "Riformisti e Democratici" che ha ottenuto il 7,3%, 1 a "Sessa Domani", con il 6,54%, 1 a "Moderati per Sessa Aurunca" con il 5,4%. Le liste "Azzurra Libertà" e "Unione Civica" che hanno totalizzato, rispettivamente, il 4,63% e lo 0,26%, sono fuori dal Consiglio comunale.

Partito Democratico

Ciro Marcigliano

Annalisa De Civita

Luciano Di Meo

Brigida Di Marco

Alternativa Aurunca

Francesco Basile

Simona Carpino

Azione Civica per Sessa e Frazioni

Basilio Vernile

Riformisti e Democratici

Alessandra Di Pasquale

Sessa Domani

Luca Sciarretta

Moderati per Sessa Aurunca

Francesco Gagliardo

Risultati elezioni Sessa Aurunca, gli eletti nelle liste di Fusco

Oltre al seggio in Consiglio comunale conquistato dal candidato sconfitto Antonio Fusco, la coalizione di liste a suo supporto ha guadagnato 1 seggio con il 15,08% delle preferenze. Ad ottenere il seggio è la lista "Generazione Aurunca", che ha ottenuto il 6,23% delle preferenze. "Con Voi Fusco Sindaco" e "Borghi Frazioni e Sessa Centro" hanno raggiunto, rispettivamente, il 5,47% e il 3,38% dei voti validi, ma nessun seggio in Consiglio comunale.

Generazione Aurunca

Alberto Verrengia

Gli eletti nelle liste di Sasso

Con il 23,17% delle preferenze, la coalizione di liste a supporto del candidato sindaco Silvio Sasso, ha ottenuto 3 seggi in Consiglio comunale. Oltre ad 1 seggio attribuito a Sasso, infatti, 1 va alla lista "Terra Mia" che ha ottenuto l'8,5% delle preferenze, 1 a "Democrazia Aurunca" con il 5,20%, 1 a "Cambiamo Sessa", che ha ottenuto il 5,4% dei voti. Le liste "Gruppo Civico Sessa Libera", "Futuro e Libertà" e "Aurunci per Sempre", che hanno ottenuto, rispettivamente, il 3,97%, lo 0,80% e lo 0,12%, non hanno conquistato alcun seggio in Consiglio comunale.

Terra Mia

Massimo Schiavone

Democrazia Aurunca

Luigi Del Mastro

Cambiamo Sessa

Carlo Loffredo