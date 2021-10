Elezioni Comunali Salerno, l’audio Whatsapp è inquietante: “Sappiamo dove votate, sezione per sezione” Un esponente del centrodestra di Salerno pubblica un audio Whatsapp che attribuisce al “titolare di un Ente legato all’Amministrazione comunale”. Nel breve audio si sentono degli inviti piuttosto inquietanti al voto: “So dove votate e non votate…quindi personalmente me li vado a controllare…”

A cura di Ciro Pellegrino

La denuncia, anticipata su Facebook «ma poi lo consegneremo alle autorità» è di Roberto Celano, consigliere comunale uscente al Comune di Salerno. Si tratta di un audio Whatsapp, poco meno di un minuto e mezzo, che però rendono bene il clima che si respira a queste Elezioni Amministrative 2021 a Salerno dove tanti sono i candidati e dove perfino quelli che di solito non hanno difficoltà alle urne a questo giro ‘sudano freddo' vista la concorrenza.

Cosa si sente in questo audio di Whatsapp che reca peraltro la dicitura «inoltrato molte volte», apposta automaticamente dall'app di messaggi di casa Facebook ogni qual volta un audio è inoltrato a migliaia di altri utenti?

Si tratta di una indicazione di voto che non viene precisata col nome e cognome: chi ha ricevuto evidentemente sa chi si parla e soprattutto per chi chiede la preferenza. Si ascoltano frasi del tipo: «Qui ci stiamo giocando quasi tutto; non siete obbligati a votarci ma io mi aspetto che lo facciate».

Poi, la parte più inquietante:

ve lo dico, mi sono scervellato sezione per sezione, so dove votate e non votate…quindi personalmente me li vado a controllare… Questo non vuol dire niente…vuol dire che da martedì mattina noi facciamo come fate voi, se voi ci state per noi, noi ci siamo per voi, se avete difficoltà o vi siamo sulle palle ditemelo prima altrimenti io mi aspetto i voti che mi sono contati, se voi ci siete noi ci saremo sempre. È vero che non avete un obbligo ma esiste rispetto e correttezza.

L'uomo che parla sostiene di poter controllare chi effettivamente ha votato e dove, basandosi su una stima dei voti promessi. Fa appello ai votanti dicendo «se voi ci siete noi ci saremo sempre» facendo quindi capire di avere un ruolo gestionale in una qualche struttura che comunque gestisce molte persone sul territorio salernitano.

Celano senza mai fare il nome del presunto autore dell'audio di ‘invito' al voto, dice su Facebook:

Ho un audio del "titolare" di un Ente legato all'Amministrazione comunale (che ha espresso una candidata nelle liste di Vincenzo Napoli) indirizzato ai dipendenti che fa ben comprendere come funziona il sistema di cui spesso parliamo. Non lo posto solo perché (essendo solo audio) non riesco. Verrà però evidentemente consegnato alle autorità preposte. È una vergogna.

La reazione di Vincenzo Napoli: fake news

La reazione del sindaco ricandidato Napoli è molto dura: annuncia azioni legali nei confronti di chi ha diffuso l'audio associandolo alla sua coalizione:

È una evidente, gravissima, fake news, un grossolano ed inaccettabile tentativo di inquinare il voto a Salerno, che offende la nostra città ed i nostri concittadini.

Le operazioni di voto a Salerno

Oggi di primo mattino Napoli ha votato alle ore 10.30 accompagnato dalla moglie Giovanna e dalla figlia Paola nella sezione 7 del seggio del Convitto nazionale Tasso. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha invece votato di buon mattino, alle ore 8.10, al liceo "G. Da Procida" in via Valerio Laspro. Poco più tardi, alle 9.15, si è recato il figlio Piero De Luca, vicecapogruppo Pd alla Camera.

(articolo aggiornato il 3 ottobre ore 18.58)