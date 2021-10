Elezioni Comunali Napoli 2021, Municipalità 9: tutti i candidati e le liste Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, i cittadini partenopei saranno chiamati ad eleggere i nuovi presidenti e consiglieri delle dieci Municipalità di Napoli. Nella Municipalità 9, corrono per la carica di sindaco sei candidati: Fortuna Caccavale, Agostino Romano, Valerio Petra, Andrea Saggiomo, Maurizio Lezzi e Fabio Tirelli.

A cura di Federica Grieco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono sei i candidati che si sfideranno, alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, per la carica di presidente della Municipalità 9 di Napoli, che comprende i quartieri di Soccavo e Pianura. A contendersi il posto attualmente occupato da Lorenzo Giannalavigna, ci sono: Fortuna Caccavale, Agostino Romano, Valerio Petra, Andrea Saggiomo, Maurizio Lezzi e Fabio Tirelli. Caccavale ha a sostegno una lista, Romano, invece, quattro, Petra ha il supporto della lista di Fratelli d'Italia, Saggiomo può contare sul supporto di 12 liste, tra cui quella del Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Lezzi corre con sei liste, mentre Tirelli con due. Vince chi ottiene la maggioranza dei voti, mentre in caso di parità tra i due candidati più votati, verrà eletto quello più anziano. Oltre ai presidenti delle dieci Municipalità di Napoli, i cittadini partenopei voteranno anche per eleggere i nuovi consiglieri.

Fortuna Caccavale

Per la coalizione che sostiene il candidato indipendente a sindaco di Napoli Antonio Bassolino c'è Fortuna Caccavale. La candidata a presidente di questa Municipalità può contare sul supporto di una lista, "Bassolino Per Napoli".

Bassolino Per Napoli

Luisa IODICE

Loredana CALVO

Claudia CAPUOZZO

Fortuna CARILLO

Gennaro CECERE

Anna CIRILLO

Antonio CATALDO

Mario COPPOLA

Angelica APROVITOLA

Carlo DI CARLUCCIO

Antonio DEL GAUDIO

Mattia DI GENNARO

Cristina GUADALUPI

Anna Maria FALLACE

Mauro IODICE

Giuseppe LONGOBARDI

Luisa LOCCI

Michela PACE

Luisa PALUMBO

Concetta PAESANO (detta Titti)

Arturo SENATORE

Adriano SEVERINO

Emanuele SCOTTI

Flora TUBELLI

Lucia VALERIO

Vincenzo VITO

Agostino Romano

Accanto al candidato del centrodestra a sindaco di Napoli Catello Maresca, è sceso in campo per la carica di presidente della Municipalità 9 Agostino Romano. L'aspirante presidente può contare sul sostegno di quattro liste: "Romano Presidente", "Romano per Maresca", "Orgoglio Napoletano", "80126 Pianura Decide".

Romano Presidente

Milena RUSSO

Gelsomina MOLINO

Carmela CASELLA (detta Melina)

Patrizio BALESTRIERE

Maria VARCHETTA

Pietro GUERRA

Deborah GRIECO

Rosa BRANDI

Francesco SCORZA

Francesco BUIA

Maria SANTUCCI

Davide PARISIO

Alberto LIGUORI

Francesco MAZZA

Domenico CORRADO

Salvatore POLVERINO

Federica AUTIERO

Roberto NAPOLITANO

Ivan PISCO

Aniello MOSELLA

Lucia D’ANDREA

Sonia DI ROSA

Maria ESSE

Ciro CASILLO

Claudio SPERATI

Gennaro CARANDENTE

Carmine MARCONE

Mario MANGIAPIA

Roberto ARENI

Romano per Maresca

Francesco SACCO

Alfredo MUSELLA

Gianluca PISA

Vincenzo RUJU

Monica CATANESE

Maria GUERRAZZI

Armando PUGGILLO

Diego VERDUCCI

Giusi MARRA

Pasquale GUILLARO

Nicola BIFULCO

Elia MAIORANO

Gennaro SIMEOLI

Tommaso DE NICOLA

Maria CAROTENUTO

Raffaella PADULANO

Gaetano SIMIOLI

Gennaro RUSSO

Giacomo ESPOSITO

Rosario MELE

Marcello QUATTROMANI

Vincenzo MEROLLA

Alessio FURNO

Giada BARRA

Monica TROISE

Claudia PINTO

Assunta CRESCENZO (detta Susy)

Orgoglio Napoletano

Tiziano CALIENDO

Annunziata SCIA

Lidia NAPPA

Erminia CARMICINO

Alfonso ESTATICO

Fabiano FALETTO

Giuseppe MUSOLINO

Armando BIANCHISA

Ivo MORANO

Paolo ESPOSITO

Vincenzo RUSSO

Giulio ERRICO

Giuseppe RUSSO (detto Pino)

Giovanni CARANDENTE

Pasqualina VOLPE (detta Lina)

Loredana QUARANTA

Livio STANZIONE MANGIAPIA

Giovanni FUSCO

Valerio AMOROSO

Carmine MONFRECOLA

Carmine FRONGILLO

Angelo RUSSOLILLO

Lidia GUARINO

Barbara SCHIANO

Salvatore MUSCARIELLO

Maria LEONARDIS

Carmela DI COSTANZO (detta Carmen)

Vittoria SODANO

Giuliana TRAPANESE

80126 Pianura Decide

Immacolata PEZZELLA

Vincenzo FATTORUSSO

Vincenzo NOCERINO

Giovanni VENOSA

Ugo DI MELLA

Simone CIMARELLI

Giuseppina DE VITO

Immacolata AMATO

Giuseppe FARACE

Maddalena CASTALDI

Salvatore GIORDANO

Rosa PISA

Francesco RUSSO

Maria Pia DI FUSCO

Luigi MARCIANO

Maria CASTALDO

Ciro NOTTE

Giovanni IPPOLITO

Vincenzo AVOLIO

Mariarca RUSSO

Valerio Petra

Valerio Preta è il candidato di Fratelli d'Italia a presidente di questa Municipalità. In suo sostegno ha una lista, quella del partito guidato da Giorgia Meloni.

Fratelli d'Italia

Carmela ALBERTO

Flora BARATTOLO

Danilo CERISANO

Angelo DE FALCO

Giuseppe GAETANO

Serena GROSSO

Giovanna LANZARO

Vincenzo LOFFREDO

Federica MANNA

Veronica MARFELLA

Angela MARIGLIANO

Gaetano MARTINO

Vitale MATTERA

Antonio MIRINO

Giovanni MONTAGNOLO

Loredana MONTEFUSCO

Francesco PEDUTO

Giovanna PROIETTI

Sabrina PUOPOLO

Stefania RICCIO

Domenico RUBINO

Silvana SANSONE

Angela SCAGLIOLA

Angelo Andrea SIMULA

Francesco TOPO

Andrea Saggiomo

Per la coalizione che sostiene il candidato del centrosinistra a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi c'è Andrea Saggiomo. L'aspirante presidente di questa municipalità può contare sul sostegno di 12 liste.

Napoli libera

Paola BAIONI

Vittorio BALESTRIERI

Ramona CASTELLANO

Luigi ERRICO

Alessia ESPOSITO

Diego ESPOSITO (detto Diego)

Rossella ESPOSITO

Luigi GRAGNANIELLO

Fulvio GRIMALDI

Elio IZZI

Patrizia MALDARI

Giovanni Battista PELLECCHIA

Alessandra PEPE

Antonio PISANIELLO

Antonio SENESE

Gaetano TORRESE

Giovanni VARRIALE

Lidia VECCHIONE

Luigi ZECCONI

Edvige MARIANI (detta Edi)

Movimento 5 Stelle

Mario STOCCUTO

Silvana BALESTRIERI

Alessandro CACCIAPUOTI

Salvatore CARPUTO

Pietro Maria CAVA

Pietro CHIARO

Valentina CONSIGLIO

Paolo CRISPINO

Federica CUOMO

Rosaria D’ANDREA

Teresa DE GIULIO

Federica DELFINO

Luca DI COSTANZO

Oscar DI MAIO

Rosaria FELICELLI

Raffaele FILARDI

Ciro FLORIO

Massimiliano FRAIA

Emanuela IPPOLITO

Vincenzo LAMAGNA

Crescenzo MELE

Vittoria MEROLLA

Silvana MONA

Martina NAPOLITANO

Carmela PERRELLA

Adalgisa PINTO

Francesco PISANO

Andrea RIZZI

Giovanna VACCARO

Mattia VALENTINO

Repubblicani Democratici con Napoli Oltre

Fabio ALOIA

Barbara AMATO

Alessandro ARATO

Angela BAIANO

Giovanni BELARDO

Mihaela BOICIUC

Maria Grazia

CAPEZZUTO

Antonietta CAPUTO

Francesco CERBONE

Cristina CERRATO

Teresa CUCARANO

Giuseppe CUZZOLINO (detto “Cozzolino”)

Gennaro DE LUCA

Walter DURANTE

Sergio ESPOSITO

Alfredo GIORDANO

Strato IZZO

Anna LANGELLA

Antonella LATTE

Antonio LOMBARDI

Raffaele MAZZACANE

Alfredo PALUMBO

Roberto PISANO

Vincenzo RUGGIERO

Massimiliano TOZZI

Alessandro VARRIALE

Rosario VECCIA

Lista Manfredi Sindaco

Elisabetta AMABILE

Luigi ARRICHIELLO

Giovanni AVELLA

Vincenzo BALESTRIERI

Virgilio CAVALIERE

Marianna CIMINI

Raffaele COLURCIO

Valentina DI GENNARO (detta Picnic)

Gaetano FUMO

Maria Carmen GARZIA (detta Carmen)

Clotilde IZZO

Maria LONGOBARDO

Adriano LUONGO (detto Avvocato)

Franco LUONGO (detto Franco)

Mario MAZZIOTTI

Vincenzo MELE

Armando MEROLLA

Serena MOMBELLI

Giovanni MORELLI

Davide RAMONDINI

Anna RICCIO

Alberto ROMANO

Daniela RUSSO

Vittoria SALOMONE (detta Vittoria)

Mariarosaria SAVIGNANO

Gianluca SCALA

Margherita SIMEOLI

Federica TAFURI

Luigi VENTURINO

Luigi VIVENZIO

Noi Campani per la Città

Antonio BELARDINI

Massimiliano BUCCIERO

Rosa CAIANIELLO

Angela CAVALLINO

Maria CHIANESE

Davide CICATIELLO

Luigi CORCIULO

Antonio CROSIO

Massimo CURCIO

Ugo D’AGOSTINO

Rita DE MEO

Antonio DE SIMINI

Sara DELLA MONICA

Katia DI CELMO

Raffaele GALIZIA

Luigi IACONO

Francesco IAVARONE

Anna MASTROIANNI

Antonio MINOPOLI

Luisa OTTAVIANO

Gennaro PESACANE

§Anna ROCCO

Daniela ROSSI

Francesco SANTANGELO

Carmela TROISE

Rosario VARRIALE

Giuseppe VASSALLO

Marco VECCHIONE

Centro Democratico

Giuseppe ASCIONE

Assunta BALBI

Salvatore CIARDI

Roberta D’AVASCIO

Olimpia DE LUCA

Emanuela ESPOSITO VULGO GIGANTE (detta Emmie)

Angelo FRAPPAOLO

Gennaro GRASSO (detto Rino)

Marianna LA ROCCA

Alessio MAVARO

Salvatore OCCHINI (detto Sasi)

Salvatore PALMESE

Guglielmo STRINO

Francesco TOPO

Lidia SANGIOVANNI

Daniele GRECO

Anna Lisa SECONDO

Rocco PETRONE

Salvatore CLARIDI

Ersilia RUSSO

Roberta SOMMELLA

Domenico CHIANESE

Carmine DE SIMONE

Giuseppe Francesco MICALE

Partito Democratico

Concetta ARUTA (detta Imma)

Vincenzo BARDELLI

Aldo BERNARDO

Valerio BIANCO

Giorgio BIRRA

Alessandra BOZZA

Fabrizio CAPO

Stefania Patrizia CATIGNANI

Paolo DI FUSCO

Christian FIORE

Salvatore FIORE

Mario GELORMINI

Emanuela GUARNIERI

Carmine IACOVELLA

Giovanna LO GIUDICE (detta Giovanna)

Luisa MARLETTI

Marco PATRICELLI (detto Marco)

Giulia PINTO

Enzo POLVERINO

Assunta RAGNO (detta Susi)

Luigi RICCIARDI

Giovanna RUSSOLILLO

Diego SAGGIOMO

Simona TESTONE

Roberta VANNI

Vincenza VARCHETTA (detta Enza)

Giovanni ZARRA

Adesso Napoli

Nicoletta ATTANASIO

Aristide CICCARELLI

Mariano CURCIOTTI

Simone DE ROSA

Pasquale D’ALTERIO

Lucrezia DI NARDO

Pasquale DI SAURO

Luigi FERRIGNO

Pietro GAROFALO (detto Piero)

Mariagabriella GHIGGI

Andrea LAURINO

Concetta LIBERTI

Luigi LORENZETTI

Annamaria MANGIAPIA

Giovanni MONFRECOLA

Ciro MORRA

Valery PARODI

Salvatore PASCALE (detto Salvio)

Lucia PASTORE (detta Lulu’)

Antonio PIRONE

Giuseppina PRIMAVERA

Silvio RENDA

Biagio RUSSOLILLO

Roberta SALOMONE

Salvatore SANGES (detto Ciro)

Roberta SEPE

Mariarosaria VAIANO

Salvatore VALENTINO

Giulia VISONE

Luigi VOLPE

Moderati

Ciro AMALFITANO

Francesco BUZZELLA

Giuseppina CASELLA

Roberta COLANTONIO

Giovanni COPPOLA

Genny D’ANGELIS

Giuseppe GALLO

Domenico IACCARINO (detto Nico)

Mario MANFREDI

Flavio MARZULLO

Angela MELE

Diego MINIERI

Patrizia MONACO

Paola NAPOLETANO

Salvatore NEBBIA

Salvatore NOBIS

Fulvio PISCITELLI

Martina RONGO

Dalila STRAZZULLO

Giuseppe TIPALDI

Napoli Solidale

Simona AURIEMMA

Valentina AVERSANO

Roberto BIANCHIMANI (detto Robertino)

Immacolata CALIFANO

Fabrizio CENTANNI

Carmela CLEMENTE

Pasquale D’ANGELO

Assunta DE FELICE

Giuseppina DI NAPOLI

Lena GRANILLO

Stefano IANNOTTI

Maurizio LA SPINA

Domenico LIBERTI

Raffaella LIMONE

Antonia LOFFREDO

Daniele MABYLLE

Francesco PERNA

Angelo RIZZELLO

Marco RUBINO

Nello RUSSO

Vincenzo SANSONE (detto Enzo)

Carlo SAVIANO

Debora TERLIZZI

Gennaro TRICARICO

Europa Verde

Patrizia CIPULLO

Rosa CILIO

Benvenuto ACCIARO

Paolo AMATO DE SERPIS

Salvatore COLELLA

Maria CONSALVO

Salvatore D’ANGELO

Dante DI DOMENICO

Roberta FASANO

Romeo FIANDRA

Rosario LUONGO

Stefania MAUTONE

Francesca MINOPOLI

Guido Fabio MONTINI

Davide PASTORE

Ugo PATIERNO

Carolina ROSSANO

Mario SCHERILLO

Fabrizio SIGNORE

Marika TARANTINO

Federica TODISCO

Raffaele TUCCILLO

PER le Persone e la Comunità

Domenico AMBROSIO

Giovanni BARBARO

Matteo BARRESI

Angela CASTIGLIA

Diego CONSIGLIO

Carlo DE SANTI

Tommaso DI NARDO

Vincenzo DI PINTO

Francesco FENDERICO

Fabio FIORENTINO

Stefania FREDA

Giovanna GAETA (detta Varriale)

Gino GAROFALO

Simona GIUGLIANO

Luigi LEONE

Carmela MARTELLO

Tiziana MENICHINI

Francesco NAZZARO (detto Franco)

Vincenzo PALLADINO (detto Enzo)

Melchiorre Daniela PAONE (detta Dada)

Anna PELLEGRINO (detta Irace)

Maria PERILLO (detta Marinella)

Antonio PORRETIELLO

Sara ROMANO

Marcella ROSUCCI

Maria RUSSO

Vincenzo SANNINO (detto Enzo)

Marco SORRENTINO

Gennaro STROMBETTA

Maria Cristina TERRONE

Maurizio Lezzi

Per la coalizione che sostiene il candidato del centrodestra a sindaco di Napoli Catello Maresca c'è Maurizio Lezzi. Il candidato può contare sul supporto di sei liste: "Lezzi Presidente", "Napoli Capitale", "Essere Napoli", "Cambiamo!", "Territorio in Movimento", "Rinascita della Municipalità".

Lezzi Presidente

Maria ALBERONI

Giuseppe AMIRANDA

Massimo BRIGNOLA

Filomena CARLEVALIS

Domenico CAPODANNO

Jessica CENNICOLA

Flora CIOCE

Mario DI LEVA

Alessia DI LORENZO

Antonio DI MARTINO

Anna DI MONDA

Salvatore D’ANGIÒ

Luigia ESPOSITO

Simona FIORILLO

Francesco FOGGIA (detto Ciccio)

Elena IAVARONE

Ciro MARINELLI

Giuseppe MAZZOCCHI

Nicola NIGIDO

Assia PINTO

Rosaria PROTA

Anna ROMANO

Riccardo RUSSO

Mario SALVATORE (detto Salvin)

Pietro VIVENZIO

Antonio VITALE

Veronica DIANA

Napoli Capitale

Arianna MOCERINO

Cristina CANZANELLA

Giuseppina DELLONCO

Teresa FERRIGNO

Paola GRANILLO

Grazia MIELE

Ivana PETRONE

Francesca ZAZZERA

Giuseppe CAIAZZO

Pasquale CARPI (detto Maurizio)

Sergio CERRATO

Francesco CURCIONE

Ciro DI GENNARO

Giuseppe ESPOSITO

Luigi GATTA

Paolo SENATORE

Antonio TROPEANO

Enzo VASTARELLA

Luciano PASTORE

Rosa RUGGIERO

Sidney TASSIERO

Luigi RACCA

Essere Napoli

Antonio AMATO

Antonio BARBATO

Federica BASSANO

Raffaella CICCARELLI

Miryam COLASUONNO

Giuseppe DI FEBBRARO

Angela ETIOPE

Maria FIORENTINO

Vincenzo LANDINETTI

Giovanni LANGELLA (detto Ciro)

Antonio LAUDANO

Anna MANGIAPIA

Alessandra MARESCA

Denise MASTROIANNI

Rosa PELLONE

Maria PERNA

Domenico PUGLIESE

Francesca RICCIO

Fabrizio RUBINACCI

Agostino RUSSO

Tommaso RUSSO

Nunzio SBRESCIA

Giuseppe SIMEONE

Luigi STRAZZULLO

Giovanni SUPINO

Katia TUTINO

Emanuela VITALE

Cambiamo!

Paola DI PORZIO

Maria Luisa SORRENTINO (detta Luisa)

Silvia Matilde SERAO

Laura Lourdes SCOGNAMILLO

Giovanni SCELZI

Pina RICCIARDI

Maurizio PETRONE

Adriana PAESANO

Marco NUGNES

Giovanni MANGIAPIA

Rosaria LUONGO

Raffaele IERVOLINO

Federica FONTANA

Giustina DI FUSCO

Antonio D’AGOSTINO

Vincenzo CASTROPIGNANO (detto Castro)

Salvatore CASERTA

Vincenzo CAPOZZI

Bartolo CALABRESE

Silvana BRUNO

Danilo BALLABILE

Claudio LANZUOLO

Giorgio BAIANO

Francesco VUTTARIELLO

Rosa MELE

Territorio in Movimento

Claudia DATI

Antonio CHIAIESE

Federica DEL VECCHIO

Assunta DI NAPOLI (detta Assia)

Giuseppe ESPOSITO

Giampiero ESTATICO

Giorgio GIORGIADI

Aldo FIUMARA

Roberto LIPPIELLO

Enrico MANFREDONIA

Antonietta SANTARPIA

Cristina TOMEI

Filomena CHIARO

Monica ROTONDI

Valentina Elide MUSELLA

Maria MOCCIA

Antonio TESTA

Francesco MARINIELLO

Antonello NAPPA

Pasquale DI PASQUALE

Gianfranco PINTO

Alessio SELVA

Giovanni PELUSO

Francesco Pio FERRANTE

Andrea TOMMASONE

Rinascita della Municipalità

Anna AMATO

Annunziata CICCONE

Amedeo BALDINI

Anna BUCCIONE

Antonella CASTELLANO

Antonio CERBONE

Laura DI MAIO

Massimo DI COSTANZO

Filippo ESPOSITO

Gianluca PEREZ

Anna Maria GRIMALDI

Dario LA ROCCA

Martina MANZO

Alessandro MINOPOLI

Rodolfo MANTI

Luigi MANFRECOLA

Daniele MANCUSO

Alessandra NORMA

Pasquale TIZZANI

Concetta RINALDI

Alessia VENTRESINO

Angela VIRENTI

Dolores BRUOGNOLO

Anna SCOTTI

Fabio Tirelli

Per la coalizione che sostiene la candidata a sindaco di Napoli Alessandra Clemente c'è Fabio Tirelli. In suo supporto ci sono due liste: "Alessandra Clemente Sindaco", "Potere al Popolo".

Alessandra Clemente Sindaco

Giacomo RUSSO

Monica AMORICO

Maria ANNIBALE

Romeo BARBARO

Lorenzo BOVE

Anna BRACALE

Salvatore CIOTOLA

Antonio DE CARO

Antonio DI PINTO

Annunziatina FERRARA (detta Nunzia)

Antonio GELARDI

Rosaria GUARINO

Luca LIMONE

Francesco LUONGO

Giacomo LUONGO

Ernesto MIGLIARESI

Bruno PAPPALARDO

Bruno SALERNO

Mariarosaria SCALA

Elena SIGNORE

Flora VARRIALE

Francesco VERI (detto Franco)

Potere al Popolo

Rosa SICA

Christian VENERI

Bruno MIGLIORE

Serena TOMMASELLI

Teresa CAVALLO (detta Daniela)

Pasquale PAPOLINO

Ramona DI DOMENICO

Gennaro RIZZO

Savio PAPAROZZI

Pietro SIRABELLA

Vincenzo MAZZONE

Salvatore D’ORSI

Viviana DI DOMENICO

Marina BARBATO

Aida DI PAOLA

Giuseppe MARCONE

Monica VELOTTI

Carlo Fortunato FIORILLO

Daniela RUSSO

Paolo ANGELONE

Aurora ANZALONE

Adriana MICELI

Alessia COTUGNO