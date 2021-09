Elezioni Comunali Melito di Napoli 2021, tutte le liste e i candidati Luciano Mottola, ex sindaco facente funzioni dopo il decesso di Antonio Amente; Dominique Pellecchia, segretario cittadino del Pd e già assessore con Venanzio Carpentieri; Nunzio Marrone, ex presidente del consiglio comunale: questi i tre candidati per il posto di sindaco di Melito di Napoli, al voto il 3 e il 4 ottobre.

La legge elettorale

Nei comuni come Melito di Napoli, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, viene eletto sindaco chi ha la maggioranza assoluta alle urne (50% + 1 dei voti). Quando ciò non accade, si torna a votare due settimane più tardi, in un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci con più preferenze.

In consiglio comunale, al vincitore viene attribuito il 60% dei seggi; il resto viene diviso – in maniera proporzionale – tra gli altri candidati. I consiglieri totali da eleggere sono 32, tra tutti quelli che hanno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Dominique Pellecchia: liste e candidati

Lista "Movimento 5 Stelle"

Anna Puzone

Giuseppe Sardella

Antonio Pesola

Antonella Colarusso

Salvatore Perelli

Valentina Ferrara

Stefano Marano

Davide Della Rocca

Davide Falanga

Alfredo Perrella (Dino)

Stefania Migliaccio

Antonio Trematerra

Francesca Ferriero

Roberta Raia

Marica Letizia

Marilena Martina Lubrano

Rosaria Vitale

Maria Federica Petrongolo

Massimiliano De Vita

Barbara Amirante

Lista "Partito Democratico"

Angela Guarino

Andrea Carpentieri

Teresa Barretta

Pietro Ciccarelli

Teresa Giulia Capriello

Enrico Maisto

Anna Pellegrini

Stefano Bordino

Francesca Castaldi

Salvatore Fariello

Vincenza Ferrigno

Vincenzo Russo

Roberta Tammaro

Nunzio Acone

Anna Tesone

Valerio Ventriglia

Stefano Curzio

Nicola Buonanova

Antonio Guarracino

Assunta Lubrano

Fabio D’Antonio

Carmela Chianese

Anna Parnolfi

Raffaele Buono

Lista "Davvero – Ecologia & diritti"

Stefano Pellecchia

Massimiliano Grande

Giuseppina Guido (Giusy)

Luigi Barretta

Antonella Capriello

Anna Cerullo

Andrea Chianese

Anna Crispino

Maria Della Corte

Ludovica Di Fede

Teresa Di Foggia

Anna Di Vaio

Carlo Lubrano

Vincenza Maisto

Carolina Oscurato

Paola Pignatelli

Alessandro Simeone

Rosa Silvestri

Ferdinando Mele

Patrizia Landolfi

Gaetano Varriale

Davide Pizzicato

Rita Zito

Stefania Sonia Scarallo Doumbia

Lista "FreeMelito"

Valentina Rella

Antonio Pecoraro (Rapprese)

Ciro Bellan

Giovanni Cecere (Il poeta)

Katiusha Renzulli

Antonio Marano

Luigi Fioretto

Salvatore Abbondanza

Silvana Guarino

Gennaro De Martino

Vincenzo De Luca

Teresa Cristilli

Elvira Casaburi

Francesco Merenda

Giuseppe Panaro

Giusy Minichiello

Luisa Esposito (Lisa)

Arturo De Maria

Gennaro Esposito (Genny)

Clotilde Aveta

Vincenzo Schiano

Mario Lombardi

Ciro Evangelista (Il fotografo)

Antonio Saveriano

Lista "Liberi Amo Melito"

Walter Pezone

Annarita Maisto

Pasquale Ricci

Alessandra Romano

Antonietta Borzacchelli

Francesco Chianese

Giovanna D’Angela

Stefano Guarino

Rosaria Carmela Marrone

Tonia Schiattarella

Sergio Tremante

Marika Virdis

Tina Esposito

Domenico Lamula

Raffaele Mattiello

Ciro Beneduce

Ottavio Colantoni

Vittorio Raia

Marco Tigani

Lista "L'asinello"

Pompeo Bruno

Rosaria Bocchetti

Giuseppe Caso

Francesco Castiglia

Giovanna Catignani

Giovanna Cristiano

Sabrina De Rosa

Flora Gatta

Cristian Gentile

Eleonora Mauriello

Marianna Marrone

Antonio Marruocco

Giovanna Nannola

Francesco Russo

Carla Scarpato

Cristina Santapaolo

Maurizio Speravella

Massimiliano Tozzi

Monica Viglione

Lista "Melito Libera"

Emilia Orabona

Rosa Cozzoli

Carmine D’Arbitrio (Carmine)

Immacolata Esposito (Titti)

Maria Ferronetti

Antonio Gison

Teresa Guarino

Fabio Papi

Luca Pignatelli

Daniela Prevete

Ciro Rubino

Maria Grazia Scippa

Luigi Totaro

Velia Virro

Carmela Pedata

Giuseppina Silvestri

Linda Silvestri

Luciano Mottola: liste e candidati

Lista "Fratelli d'Italia"

Maria Rosaria Altobelli

Francesco Amente

Anna Barba

Vincenzo Bortone

Vincenzo Buglione

Giuseppina Campoluongo

Armando Canzanella

Daniela Cecere

Vincenzo Cicala

Natale Desiderio

Giovanni Esposito

Ciro Federigo

Alessandro Guarino

Giovanna Maisto

Maria Marano

Maria Mugnano

Angela Paglionico

Pina Pellecchia

Rosa Pretaro

Emma Raimo

Luisa Saporito

Luigia Tramonto

Elena Vigna

Antonio Volpicelli

Lista "Prima Melito"

Anna Accetta

Claudio Aisler

Ciro Bettoliere

Gaetano Boggia

Concetta Brancaccio

Rosa Bruno (Rossella)

Mauro Campece

Gloria Caruso

Eduardo Casacchia

Marianna Cesario

Luisa Chianese

Elisabetta De Martino

Manuela Del Frate

Francesco Di Liddo

Giuseppina Esposito

Assunta Guaglione

Francesco Marano

Martina Mariniello

Gaetano Palumbo (Nino)

Emma Russo

Carmine Sanarico

Annamaria Sanseverino

Valentina Sarpa

Francesca Vitucci

Lista "Melito Più"

Rocco Marrone

Luisa Cerbone

Assunta Cerrato

Sonia Ciccarelli

Filomena Criscito

Giusy D’Angelo

Salvatore De Martino

Lucrezia De Rosa

Danilo Di Finizio

Giuseppe Falanga

Anna Galli

Carmen Grazioso

Irene Lubrano

Adele Mele

Crescenzo Mentino

Gianluca Moraca

Anna Riccardo

Marcello Russo

Daniela Savanelli

Alessandro Vacca

Filomena Verde

Kesia Villone

Carmine Viro

Mariarca Nappo

Lista "Melito in movimento"

Ilenia Auricchio

Salvatore Buonocore

Gianluca Castaldo

Gennaro Cecere

Gaetano Chiariello

Vincenzo Cozzolino

Grazia Del Prete

Anna Di Luna

Giovanni Ferraro

Anna Ferro

Angela Finizio

Raffaele Gambardella

Rosario Iannuzzi

Maria Marano

Ciro Martino

Rosa Mele

Luisa Miele

Mariarosaria Santucci

Nunzia Russo

Raffaele Russo

Assunta Scotellaro

Anna Ungaro

Vanina Viglione

Pasquale Zacco

Lista "Terra e vita"

Filippina Ciaburri

Elio Avossa

Damiano Barbato

Leonardo Cecere (Leonardo)

Maria Cecere

Gaetano Chianese

Rosanna Covelli

Adriano D’Errico

Marco Destasio

Teresa Ferraro

Jasmine Grimaldi

Carmine Iazzetta

Filomena Lanzaro

Veronica Marrone

Pasquale Massotti

Pasquale Mautone

Alfonso Mezzacapo

Raffaele Mungiguerra (Lello)

Emanuela Niola

Albert Moris Palma

Nicola Palumbo

Aniello Palumbo (Fabbro)

Salvatore Papa

Carmela Sarnataro

Lista "Spazio ai giovani"

Gabriele Barbato

Antonio Barone

Serena Cangiano

Sergio Ciccarelli

Virginia Cretella

Nicola De Blasio

Antonio Donnarumma

Angela Gentile

Marco Granieri

Elena Gravagnola

Nunzia Maddaluno (Pomo)

Maria Marrone

Martina Mazzei

Alessia Monte

Maria Serena Nardiello

Alessio Nasto

Alessia Perfetto

Pia Perillo

Giuseppe Rettore

Alessandro Russo

Domenico Silvestro (Niko)

Giuseppe Tafuri

Danilo Viscardi

Lista "Cambiamo insieme Melito"

Luigi Gabbano

Simone Abbate

Fabio Abramo

Mario Apostolico

Danila Carannante

Veronica Carfora

Ferdinando Di Giovanni

Salvatore Junior Di Napoli

Gennaro Di Vaio

Annalisa Esposito

Antonella Maisto

Maria Morvillo

Antonio Quartuccio

Patrizia Russano

Valentina Sarnelli

Massimiliano Satriano

Vincenzo Schettino

Biagio Sequino

Michele Serao

Enrico Sorrentino

Maria Spina

Lista "Melito nel cuore"

Mariarosaria Balzamo

Giovanna Bianco

Francesco Castello

Stefano Chianese

Enrico Esposito

Salvatore Esposito

Federica Famà

Assunta Gaeta

Carmine Grasso

Gennaro Izzo

Marco Langella

Aniello Maisto

Vincenza Marzocchella

Eugenio Moccia

Francesca Orabona

Luigi Passante

Arcangelo Sorriento

Carmine Storto

Filomena Viglione (Mena)

Alessia Mazza

Lista "I Riformisti"

Rosa Cecere

Paolo Chiantese

Stefano Boggia

Antonietta Antinori

Valentina Antinori

Antonella Bellotta (Lella)

Pasquale Bruno

Baldassarre Cerullo

Guido D’Agostino

Miriana De Luca

Raimondo Dommarco

Crescenzo Cristian Fato

Immacolata Federigo

Flora Andrea Ferraro

Gennaro Iovino

Vincenza Maisto

Giuseppina Marrone

Stefano Mele

Vincenzo Montella

Elisa Pellecchia

Patrizia Sautto

Filomena Schiano

Carmela Serena Spadaccini

Elena Uliano

Lista "Difendiamo Melito"

Giuseppe Esposito (Peppe)

Antonietta Liuzzi (Antonella)

Stefano D’Alterio

Martina Russo

Maddalena Ruberti (Lena)

Vincenzo Battaglia (Enzo)

Francesco Garzone

Agostino Mas

Cosimo Marano

Maddalena Raia

Debora Castello

Eleonora Santoro

Filomena Schiano

Antonio Tricolore

Ida Lubrano

Veronica Errico

Carlo Masiello

Maria Rosaria Musella

Filomena Capasso

Andrea Guarino

Gaetano Di Domenico

Olga Tommasecchia

Raffaella Mussomeli

Jacopo Capuozzo

Nunzio Marrone: liste e candidati

Lista "Forza Italia"

Vincenzo Costa (Alfonso)

Antonio Cuozzo

Anna Accardi

Teresa Alves

Stefano Barberio

Immacolata Carrino

Vincenza Cesarano

Giustino Di Domenico (Nino)

Vincenza Di Donato (Enza)

Giuseppina Esposito

Stefano Maisto

Concetta Napoleone (Pomo)

Nunzia Palladino

Francesco Pisani (Cesare)

Maria Piscopo

Patrizia Simioli

Vincenza Russo

Asia Tucci

Roberto Verrazzo

Lista "Lega"

Giuseppe Chiantese

Cristina Rippa

Anna De Maio

Aurelio Pirozzi

Luca Ferraro

Angela Ferraro

Fatima Vitale

Luigi Normino

Vincenzo Mele

Caterina Caiazza

Adele Marrone

Alessia Maisto

Roberto Soriente

Ilaria Flaminio

Giuseppe Schisano

Alessia Fortuna Tommasone

Maria Abbondante

Daniela Masturzo

Anna Russo

Salvatore Moschella

Lista "Catello Maresca per Nunzio Marrone sindaco"

Ciro Barbareschi (Ciro)

Angela Francese (Marano)

Massimo Esposito

Vincenzo Romano

Martina Mignone

Alessia Grimaldi

Cosimo Di Matteo

Maurizio Troise

Antonio Ruggiero

Patrizia Dionisi

Antonietta Buonaiuto

Anna Bonavita

Teresa Liccardo

Maria Mangiapili

Francesco Silvestri

Antonio Maisto

Maria Rosaria Rinaldi

Maria Guarino

Veronica Ferrara

Rita Epifano

Alessia Pia Aspride

Angela Brandi

Assunta Parlati

Francesco Minale

Lista "Nunzio Marrone sindaco"

Patrizia Di Munno

Antonio Ciampa

Antonietta Arsenti

Alfredo Mariani (Alfredo)

Orsola Barretta

Salvatore Caiazza

Stanislao Altieri (Stani)

Francesco Marano

Andrea Chimenz

Pasquale De Sivo

Nuncio Cortese (Nunzio)

Domenico Capozzi

Gianni Capriello

Nunzio Maisto

Andrea Motugno

Luisa Sciacca

Luciano Musolino

Francesco Coppola

Enzo Aprea

Teresa Marono

Marianna Lauro

Anna Pirozzi

Raffaella Romano

Maria Olmo

Lista "Pensiero comune Marrone sindaco"

Pasquale Pietroluongo

Angela Esperimento

Ciro Maisto

Isidoro Niola

Anna Esposito (Arianna)

Crescenzo Perillo

Vincenzo Alfieri

Vincenzo Canetti

Raffaella D’Emilio

Zaira Boccacciaro

Stefania Pianese

Fortuna Rapprese

Lucia Peruggino

Angelo Mazzi

Concetta Tortora

Concetta Guarino

Luigia Tambaro

Alessandro Di Luna

Francesca Festa

Stefano Poziello

Gaetano Russo

Luigi Ruggiero

Carolina Mingacci

Anna Lubrano

Lista "Gente comune Marrone sindaco"

Stefania Pagliano

Domenico Puglia

Luca Laprano

Adelaide Ardolino

Antonio Russo

Michele Sanpaolo

Alessandra Greco

Pasquale D’Angelo

Maurizio Volpicelli

Pasquale Chianese

Letizia Francese

Patrizia Di Matteo

Maria Grazia Sanguinetti

Giuseppe Chiantese

Rita Leonardo

Francesco Vitucci

Rossella De Vita

Maria Grazia Foria

Giovanna Giacalone

Francesco Crespa