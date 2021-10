Elezioni Comunali Arzano, vicino ai seggi esponenti dei clan: identificati dalle forze dell’ordine Allarme voto pulito ad Arzano, comune dell’area nord di Napoli, dove le forze dell’ordine hanno identificato e allontanato alcune persone che si aggiravano attorno ai seggi elettorali nelle zone di via Volpicelli, piazza dei Martiri e Piazza Cimmino, in violazione delle normative. In strada, in prossimità dei seggi, anche esponenti dei clan, tra i quali un pluripregiudicato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme voto pulito ad Arzano, comune dell'area nord di Napoli, dove le forze dell’ordine hanno identificato e allontanato alcune persone che si aggiravano attorno ai seggi elettorali nelle zone di via Volpicelli, piazza dei Martiri e Piazza Cimmino, in violazione delle normative che proibiscono di sostare a meno di 200 metri dal seggio. In strada, in prossimità dei seggi, anche esponenti dei clan, tra i quali un pluripregiudicato. Alcuni nominativi sono stati segnalati ai carabinieri. Il Comune di Arzano negli ultimi anni è stato sciolto più volte dal Governo a causa delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione. L’ultima volta a maggio del 2019.

Gli interventi di oggi rientrano nelle operazioni per il voto pulito, che vedono impegnati gli uomini dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, per garantire che l’espressione di voto si svolga in maniera trasparente. Già negli scorsi giorni c’erano stati numerosi interventi delle forze dell’ordine per tutelare la correttezza della campagna elettorale ad Arzano. Oggi all’esterno dei seggi la Polizia Locale sta operando per la viabilità e per impedire eventuali assembramenti anti-Covid19, mentre negli scorsi giorni sono state fatte operazioni di defissione e verbalizzazione di manifesti elettorali abusivi, che sono stati sanzionati subito e quindi rimossi, evitando così l’affissione selvaggia. Solo pochi giorni fa, in via Volpicelli, nella zona dei porticati dell’ex legge 167, c’era stata l’operazione delle Forze dell’Ordine per demolire dei manufatti abusivi dove abitavano dei pregiudicati.