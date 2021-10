Elezioni Comunali Arzano, eletta sindaca Vincenza Aruta È Vincenza Artura, candidata del centrosinistra, la nuova sindaca di Arzano, Comune dell’area al Nord di Napoli, eletta con il 56,10% dei voti validi. Per Arzano, questa tornata elettorale era particolarmente importante, perché il Comune esce da un commissariamento per infiltrazioni mafiose iniziato nel 2019.

A cura di Federica Grieco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il primo turno di elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre 2021, conclusosi con lo scrutinio di tutte le 32 sezioni, è anche quello che ha dato ad Arzano, Comune dell'area Nord di Napoli, un nuovo sindaco. Anzi, una sindaca. Perché ad essere eletta con il 56,10% dei voti validi è la candidata del centrosinistra, sostenuta da quattro liste, tra cui quella del Partito Democratico e quella del Movimento 5 Stelle, Vincenza Aruta. Secondo classificato è Ageo Piscopo, sostenuto da tre liste, che si è fermato al 32,19%. Seguono Luigina Auletta, candidata supportata da una solo lista, che ha ottenuto il 9,2% e Renato Liguori, anch'egli sostenuto da una lista, che si è fermato al 2,68%. Piscopo e Auletta hanno però conquistato entrambi un seggio nel Consiglio comunale. L'affluenza, nel Comune di Arzano, è stata pari al 53%: dei 27.335 aventi diritto al voto, infatti, 14.488 hanno deciso di recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza.

Il Comune dei commissariamenti

"Ringrazio tutti i cittadini e le cittadine di Arzano che hanno votato per poter dare un Sindaco alla nostra città. Ringrazio i candidati e le candidate per la loro passione verso il bene comune; i tanti che hanno creduto nel nostro progetto politico e vi hanno dedicato le loro energie. Mi impegnerò per meritare la fiducia di tutti, non solo di chi mi ha scelta. Insieme Arzano rinasce". Con queste parole, la neo eletta sindaca Aruta ha voluto ringraziare coloro che l'hanno votata. Questa tornata elettorale ha infatti un peso molto importante per un Comune come quello di Arzano, che nel corso degli anni è stato più volte sciolto e commissariato per infiltrazioni mafiose. L'ultimo commissariamento risale al maggio del 2019.