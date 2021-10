Elezioni sindaco Benevento, i risultati in tempo reale: le proiezioni e gli ultimi dati A Benevento si rischia il ballottaggio, dove, ad ora, sono state scrutinate 22 sezioni su 72. Clemente Mastella, sindaco uscente, in corsa per una riconferma, è fermo al 46,90% dei voti, subito seguito dal candidato di centrosinistra Luigi Diego peritano, che ha raggiunto il 32,94%. Al terzo posto, Angelo Moretti, che è fermo al 15,20% dei voti scrutinati.

A cura di Federica Grieco

A Benevento, dove sono state scrutinate 22 sezioni su 72, il sindaco uscente Clemente Mastella, ha ottenuto il 46,90% dei voti. Segue il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano, che è arrivato al 32,94%. Il terzo posto è attualmente occupato da Angelo Moretti, sostenuto da tre liste, che ha raggiunto il 15,20% dei voti scrutinati. E, infine, Rosa De Stasio, sostenuta da due liste, tra cui quella di Fratelli d'Italia, che è ferma al 4,96%. L'ipotesi ballottaggio resta quindi aperta a Benevento.

I risultati delle elezioni a Benevento

Sostenuto da 10 liste, il sindaco uscente Clemente Mastella rischia ora il ballottaggio. Mastella, infatti, è fermo al 46,90% dei voti scrutinati, subito seguito dal candidato di centrosinistra Luigi Diego Perifano, che sostenuto da cinque liste, è al 32,94%. Un dato curioso emerso in queste ore, è che Mastella ha vinto nei due seggi allestiti nelle strutture ospedaliere beneventane per consentire ai cittadini malati di poter votare. In questi due seggi, il sindaco uscente ha ottenuto il 63,16% dei voti, mentre il candidato Perifano il 28,95%, seguito da Moretti che ha ottenuto il 5,26% dei voti. Il capoluogo di provincia campano è quello l'affluenza più alta alle urne per le comunali. Qui, infatti, hanno votato il 73,12% degli aventi diritto al voto, in calo, però, rispetto al 78,53% del primo turno del 2016. Ad ora il sindaco uscente Mastella, eletto a Benevento nel 2016, non ha rilasciato alcuna dichiarazione, così come il suo primo sfidante Perifano.