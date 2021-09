Elezioni Amministrative Napoli: come fare il presidente di seggio in sostituzione Il Comune di Napoli a corto di presidenti di seggio per le prossime elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Tra chi ha deciso di rinunciare e chi potrebbe essere impossibilitato a farlo perché ammalato o preso da altre incombenze, i presidenti potrebbero non essere sufficienti. Lanciato l’avviso per le sostituzioni. Come fare domanda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli a corto di presidenti di seggio per le prossime elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Tra chi ha deciso di rinunciare e chi potrebbe essere impossibilitato a farlo perché ammalato o preso da altre incombenze, i presidenti potrebbero non essere sufficienti. Si tratta di quattro giorni di lavoro serrato, da sabato 2 ottobre, quando ci sarà l'insediamento degli uffici elettorali nei seggi, a lunedì 4, quando presumibilmente saranno completati gli spogli. Per cercare di evitare eventuali carenze, il Comune di Napoli ha lanciato un nuovo avviso rivolto a chi si volesse candidare in queste ultime ore, dando la propria disponibilità per le sostituzioni. C'è tempo fino alle ore 12 di sabato 2 ottobre per presentare la domanda.

Comunali, come presentare domanda per presidente di seggio

Al fine di provvedere alle necessarie sostituzioni dei Presidenti di Seggio – scrive il Comune – da effettuarsi in occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative del 3 – 4 ottobre 2021 (ed eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco del 17 – 18 ottobre 2021), in aggiunta ai candidati già inseriti nell’elenco predisposto a seguito dell’apposito avviso pubblico del 26.08.2021, che potrebbero non essere sufficienti a sopperire al reale fabbisogno, si rende necessario reperire ulteriori disponibilità ad assumere detta funzione.

I requisiti

Gli interessati all’eventuale nomina, in possesso almeno di:

diploma di scuola media superiore;

cittadinanza italiana;

iscrizione nelle liste elettorali;

che non risultino cancellati dall’Albo dei Presidenti di Seggio delle Corti di Appello

sono invitati a comunicare, esclusivamente via mail – all’indirizzo surrogapresidenti@comune.napoli.it – la propria disponibilità ad assumere la funzione di Presidente di Seggio, all’uopo utilizzando l’apposito modello di istanza, pubblicato e scaricabile dal sito internet del Comune di Napoli, fino al 2 ottobre 2021 – ore 12.00, avendo cura di allegare copia del proprio documento di riconoscimento. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione.

Delle istanze presentate sarà formato un ulteriore elenco in ordine di ricezione. Successivamente, si procederà alla convocazione mediante scorrimento dal primo nominativo di tale elenco – nella eventualità che i candidati già registrati risultino insufficienti in relazione al reale fabbisogno, fino alla concorrenza del numero necessario a coprire tutti i seggi vacanti.

Gli aspiranti sostituti Presidenti, già presenti nell’elenco pubblicato in data 22.09.2021, non devono ripresentare domanda. Coloro che saranno nominati Presidenti di Seggio in occasione delle elezioni amministrative saranno obbligati a ricoprire tale carica anche in caso di turno di ballottaggio, fatti salvi ovviamente sopraggiunti gravi e giustificati impedimenti, dovendo la composizione dell'ufficio rimanere immutata.