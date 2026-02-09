Ecco la nuova lista dei Comuni Montani in Campania. Ridotti i tagli, ma 43 centri restano fuori

Angelica Saggese e Maria Carmela Serluca

Bene ma non benissimo: la nuova bozza di Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) attuativo della Legge sulla Montagna, discussa il 5 febbraio in Conferenza Unificata, segna un passo avanti rispetto alla versione iniziale proposta dal ministro leghista Roberto Calderoli, ma lascia sul terreno criticità pesanti.

In Campania il risultato è solo apparentemente rassicurante: i comuni classificati come montani salgono a 291, contro i 175 della prima bozza, avvicinandosi ai 298 precedenti. Dunque, coi nuovi criteri adottati dal decreto, 43 comuni campani escono davvero dalla classificazione montana. In particolare, la provincia più penalizzata è quella di Salerno, con ben 20 comuni esclusi, che vede così gravemente compromesso l'accesso ai fondi e agli strumenti di sviluppo destinati alle aree montane

Il miglioramento della bozza, rivendica la Regione Campania, è il frutto della pressione esercitata da più amministrazioni regionali, «con la Campania in prima linea, contro un'impostazione iniziale fondata quasi esclusivamente su criteri fisici come altitudine e pendenza». Un approccio che rischiava di ridurre drasticamente il numero dei comuni montani e di indebolire le politiche per le aree interne. «È grazie alla determinazione delle Regioni dissenzienti che si è arrivati a un decreto meno limitante – spiega l'assessora regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca – ma le criticità restano profonde e non possono essere mascherate da un dato numerico».

Il nodo per Palazzo Santa Lucia non è quanti comuni rientrano nella classificazione, ma quali. Con i nuovi criteri vengono considerati montani anche centri come Avellino, capoluogo di provincia e fortunatamente privo di reali deficit di accessibilità o marginalità socio-economica, mentre comuni dell'entroterra Beneventano e Salernitano, che vivono condizioni di isolamento strutturale, perdono lo status e l’accesso diretto a strumenti e risorse fondamentali. Sulla stessa linea l’assessora regionale a Lavoro e Formazione Angelica Saggese, originaria di Oliveto Citra, uno dei comuni interessati dalla norma: «È un passo avanti che non basta – dice – . Così si rischia di lasciare fuori proprio i territori più fragili».

In particolare, Salerno risulta la provincia più penalizzata, con circa 20 comuni esclusi. Una perdita che compromette l’accesso ai fondi e alle politiche dedicate alle aree montane, proprio mentre lo Stato ridisegna il perimetro degli interventi. La giunta guidata da Roberto Fico annuncia ora l’intenzione di intervenire, nei limiti delle proprie competenze, per tentare di reincludere i comuni estromessi e garantire loro strumenti di sviluppo alternativi.

I comuni montani della provincia di Avellino

Aiello del Sabato

Altavilla Irpina

Andretta

Aquilonia

Ariano Irpino

Atripalda

Avella

Avellino

Bagnoli Irpino

Baiano

Bisaccia

Bonito

Cairano

Calabritto

Calitri

Candida

Caposele

Capriglia Irpina

Carife

Casalbore

Cassano Irpino

Castel Baronia

Castelfranci

Castelvetere sul Calore

Cervinara

Cesinali

Chiusano di San Domenico

Contrada

Conza della Campania

Flumeri

Fontanarosa

Forino

Frigento

Gesualdo

Greci

Grottaminarda

Grottolella

Guardia Lombardi

Lacedonia

Lapio

Lauro

Lioni

Luogosano

Manocalzati

Melito Irpino

Mercogliano

Mirabella Eclano

Montaguto

Montecalvo Irpino

Montefalcione

Monteforte Irpino

Montefredane

Montefusco

Montella

Montemarano

Montemiletto

Monteverde

Montoro

Morra De Sanctis

Moschiano

Mugnano del Cardinale

Nusco

Ospedaletto d'Alpinolo

Parolise

Paternopoli

Petruro Irpino

Pietradefusi

Pietrastornina

Prata di Principato Ultra

Pratola Serra

Quadrelle

Quindici

Rocca San Felice

Roccabascerana

Rotondi

Salza Irpina

San Mango sul Calore

San Martino Valle Caudina

San Michele di Serino

San Nicola Baronia

San Potito Ultra

San Sossio Baronia

Santa Lucia di Serino

Santa Paolina

Sant'Andrea di Conza

Sant'Angelo a Scala

Sant'Angelo all'Esca

Sant'Angelo dei Lombardi

Santo Stefano del Sole

Savignano Irpino

Scampitella

Senerchia

Serino

Sirignano

Solofra

Sorbo Serpico

Sperone

Sturno

Summonte

Taurano

Teora

Torella dei Lombardi

Torrioni

Trevico

Tufo

Vallata

Vallesaccarda

Villamaina

Villanova del Battista

Volturara Irpina

Zungoli

I comuni montani della provincia di Benevento

Airola

Arpaia

Arpaise

Baselice

Bonea

Bucciano

Buonalbergo

Campolattaro

Campoli del Monte Taburno

Casalduni

Castelfranco in Miscano

Castelpagano

Castelvetere in Val Fortore

Cautano

Cerreto Sannita

Circello

Colle Sannita

Cusano Mutri

Durazzano

Faicchio

Foiano di Val Fortore

Forchia

Fragneto l'Abate

Fragneto Monforte

Frasso Telesino

Ginestra degli Schiavoni

Moiano

Molinara

Montefalcone di Val Fortore

Montesarchio

Morcone

Pago Veiano

Pannarano

Paolisi

Pesco Sannita

Pietraroja

Pietrelcina

Pontelandolfo

Reino

San Bartolomeo in Galdo

San Giorgio La Molara

San Lupo

San Marco dei Cavoti

San Martino Sannita

San Nazzaro

Santa Croce del Sannio

Sant'Agata de' Goti

Sant'Arcangelo Trimonte

Sassinoro

Solopaca

Tocco Caudio

Vitulano

I comuni montani della provincia di Caserta

Alife

Arienzo

Capriati a Volturno

Castello del Matese

Conca della Campania

Fontegreca

Formicola

Gallo Matese

Gioia Sannitica

Letino

Liberi

Piedimonte Matese

Prata Sannita

Raviscanina

Roccamonfina

Rocchetta e Croce

San Gregorio Matese

San Potito Sannitico

Sant'Angelo d'Alife

Valle Agricola

I comuni montani della provincia di Napoli

Agerola

Casola di Napoli

Ercolano

Gragnano

Lettere

Massa di Somma

Ottaviano

Pimonte

Serrara Fontana

Vico Equense

Visciano

I comuni montani della provincia di Salerno