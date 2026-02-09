Ecco la nuova lista dei Comuni Montani in Campania. Ridotti i tagli, ma 43 centri restano fuori
Bene ma non benissimo: la nuova bozza di Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) attuativo della Legge sulla Montagna, discussa il 5 febbraio in Conferenza Unificata, segna un passo avanti rispetto alla versione iniziale proposta dal ministro leghista Roberto Calderoli, ma lascia sul terreno criticità pesanti.
In Campania il risultato è solo apparentemente rassicurante: i comuni classificati come montani salgono a 291, contro i 175 della prima bozza, avvicinandosi ai 298 precedenti. Dunque, coi nuovi criteri adottati dal decreto, 43 comuni campani escono davvero dalla classificazione montana. In particolare, la provincia più penalizzata è quella di Salerno, con ben 20 comuni esclusi, che vede così gravemente compromesso l'accesso ai fondi e agli strumenti di sviluppo destinati alle aree montane
Il miglioramento della bozza, rivendica la Regione Campania, è il frutto della pressione esercitata da più amministrazioni regionali, «con la Campania in prima linea, contro un'impostazione iniziale fondata quasi esclusivamente su criteri fisici come altitudine e pendenza». Un approccio che rischiava di ridurre drasticamente il numero dei comuni montani e di indebolire le politiche per le aree interne. «È grazie alla determinazione delle Regioni dissenzienti che si è arrivati a un decreto meno limitante – spiega l'assessora regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca – ma le criticità restano profonde e non possono essere mascherate da un dato numerico».
Il nodo per Palazzo Santa Lucia non è quanti comuni rientrano nella classificazione, ma quali. Con i nuovi criteri vengono considerati montani anche centri come Avellino, capoluogo di provincia e fortunatamente privo di reali deficit di accessibilità o marginalità socio-economica, mentre comuni dell'entroterra Beneventano e Salernitano, che vivono condizioni di isolamento strutturale, perdono lo status e l’accesso diretto a strumenti e risorse fondamentali. Sulla stessa linea l’assessora regionale a Lavoro e Formazione Angelica Saggese, originaria di Oliveto Citra, uno dei comuni interessati dalla norma: «È un passo avanti che non basta – dice – . Così si rischia di lasciare fuori proprio i territori più fragili».
In particolare, Salerno risulta la provincia più penalizzata, con circa 20 comuni esclusi. Una perdita che compromette l’accesso ai fondi e alle politiche dedicate alle aree montane, proprio mentre lo Stato ridisegna il perimetro degli interventi. La giunta guidata da Roberto Fico annuncia ora l’intenzione di intervenire, nei limiti delle proprie competenze, per tentare di reincludere i comuni estromessi e garantire loro strumenti di sviluppo alternativi.
I comuni montani della provincia di Avellino
- Aiello del Sabato
- Altavilla Irpina
- Andretta
- Aquilonia
- Ariano Irpino
- Atripalda
- Avella
- Avellino
- Bagnoli Irpino
- Baiano
- Bisaccia
- Bonito
- Cairano
- Calabritto
- Calitri
- Candida
- Caposele
- Capriglia Irpina
- Carife
- Casalbore
- Cassano Irpino
- Castel Baronia
- Castelfranci
- Castelvetere sul Calore
- Cervinara
- Cesinali
- Chiusano di San Domenico
- Contrada
- Conza della Campania
- Flumeri
- Fontanarosa
- Forino
- Frigento
- Gesualdo
- Greci
- Grottaminarda
- Grottolella
- Guardia Lombardi
- Lacedonia
- Lapio
- Lauro
- Lioni
- Luogosano
- Manocalzati
- Melito Irpino
- Mercogliano
- Mirabella Eclano
- Montaguto
- Montecalvo Irpino
- Montefalcione
- Monteforte Irpino
- Montefredane
- Montefusco
- Montella
- Montemarano
- Montemiletto
- Monteverde
- Montoro
- Morra De Sanctis
- Moschiano
- Mugnano del Cardinale
- Nusco
- Ospedaletto d'Alpinolo
- Parolise
- Paternopoli
- Petruro Irpino
- Pietradefusi
- Pietrastornina
- Prata di Principato Ultra
- Pratola Serra
- Quadrelle
- Quindici
- Rocca San Felice
- Roccabascerana
- Rotondi
- Salza Irpina
- San Mango sul Calore
- San Martino Valle Caudina
- San Michele di Serino
- San Nicola Baronia
- San Potito Ultra
- San Sossio Baronia
- Santa Lucia di Serino
- Santa Paolina
- Sant'Andrea di Conza
- Sant'Angelo a Scala
- Sant'Angelo all'Esca
- Sant'Angelo dei Lombardi
- Santo Stefano del Sole
- Savignano Irpino
- Scampitella
- Senerchia
- Serino
- Sirignano
- Solofra
- Sorbo Serpico
- Sperone
- Sturno
- Summonte
- Taurano
- Teora
- Torella dei Lombardi
- Torrioni
- Trevico
- Tufo
- Vallata
- Vallesaccarda
- Villamaina
- Villanova del Battista
- Volturara Irpina
- Zungoli
I comuni montani della provincia di Benevento
- Airola
- Arpaia
- Arpaise
- Baselice
- Bonea
- Bucciano
- Buonalbergo
- Campolattaro
- Campoli del Monte Taburno
- Casalduni
- Castelfranco in Miscano
- Castelpagano
- Castelvetere in Val Fortore
- Cautano
- Cerreto Sannita
- Circello
- Colle Sannita
- Cusano Mutri
- Durazzano
- Faicchio
- Foiano di Val Fortore
- Forchia
- Fragneto l'Abate
- Fragneto Monforte
- Frasso Telesino
- Ginestra degli Schiavoni
- Moiano
- Molinara
- Montefalcone di Val Fortore
- Montesarchio
- Morcone
- Pago Veiano
- Pannarano
- Paolisi
- Pesco Sannita
- Pietraroja
- Pietrelcina
- Pontelandolfo
- Reino
- San Bartolomeo in Galdo
- San Giorgio La Molara
- San Lupo
- San Marco dei Cavoti
- San Martino Sannita
- San Nazzaro
- Santa Croce del Sannio
- Sant'Agata de' Goti
- Sant'Arcangelo Trimonte
- Sassinoro
- Solopaca
- Tocco Caudio
- Vitulano
I comuni montani della provincia di Caserta
- Alife
- Arienzo
- Capriati a Volturno
- Castello del Matese
- Conca della Campania
- Fontegreca
- Formicola
- Gallo Matese
- Gioia Sannitica
- Letino
- Liberi
- Piedimonte Matese
- Prata Sannita
- Raviscanina
- Roccamonfina
- Rocchetta e Croce
- San Gregorio Matese
- San Potito Sannitico
- Sant'Angelo d'Alife
- Valle Agricola
I comuni montani della provincia di Napoli
- Agerola
- Casola di Napoli
- Ercolano
- Gragnano
- Lettere
- Massa di Somma
- Ottaviano
- Pimonte
- Serrara Fontana
- Vico Equense
- Visciano
I comuni montani della provincia di Salerno
- Acerno
- Alfano
- Amalfi
- Aquara
- Atena Lucana
- Auletta
- Baronissi
- Bellosguardo
- Bracigliano
- Buccino
- Buonabitacolo
- Caggiano
- Calvanico
- Camerota
- Campagna
- Campora
- Cannalonga
- Casalbuono
- Casaletto Spartano
- Caselle in Pittari
- Castel San Lorenzo
- Castelcivita
- Castelnuovo di Conza
- Castiglione del Genovesi
- Cava de' Tirreni
- Ceraso
- Cetara
- Colliano
- Contursi Terme
- Corbara
- Corleto Monforte
- Cuccaro Vetere
- Felitto
- Fisciano
- Futani
- Giffoni Sei Casali
- Giffoni Valle Piana
- Gioi
- Laurino
- Laurito
- Laviano
- Magliano Vetere
- Moio della Civitella
- Montano Antilia
- Monte San Giacomo
- Montecorvino Rovella
- Monteforte Cilento
- Montesano sulla Marcellana
- Novi Velia
- Olevano sul Tusciano
- Oliveto Citra
- Orria
- Ottati
- Padula
- Palomonte
- Pertosa
- Petina
- Piaggine
- Pisciotta
- Polla
- Positano
- Postiglione
- Ravello
- Ricigliano
- Roccadaspide
- Roccagloriosa
- Rofrano
- Romagnano al Monte
- Roscigno
- Sacco
- Sala Consilina
- Salvitelle
- San Giovanni a Piro
- San Gregorio Magno
- San Mauro Cilento
- San Mauro la Bruca
- San Pietro al Tanagro
- San Rufo
- Sant'Angelo a Fasanella
- Sant'Arsenio
- Santomenna
- Sanza
- Sassano
- Scala
- Serramezzana
- Sessa Cilento
- Sicignano degli Alburni
- Stella Cilento
- Stio
- Teggiano
- Torraca
- Tortorella
- Tramonti
- Trentinara
- Valle dell'Angelo
- Vallo della Lucania
- Valva