È ubriaco e lei non lo fa guidare, lui la rinchiude nel garage e va a farsi un giro: donna liberata dai carabinieri Accade a Mondragone, nel Casertano. L’uomo ha richiuso la compagna nel box auto e ha poi portato il cane a passeggio; al ritorno ha trovato i carabinieri, che lo hanno arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La compagna gli ha impedito di guidare l'auto visto che aveva bevuto troppo ed era ubriaco. E così, una volta tornati a casa, lui l'ha rinchiusa nel garage ed è poi andato a farsi un giro, portando il cane a passeggio. È accaduto oggi, domenica 24 novembre, a Mondragone, nella provincia di Caserta, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri per liberare la donna, mentre l'uomo, un 45enne del posto, è stato arrestato.

Stando a quanto si apprende, la coppia era andata a fare la spesa: la donna si è opposta fermamente a che il compagno, visto il suo stato di alterazione dovuto all'alcol, si mettesse alla guida. Una volta tornati a casa, così, il 45enne ha rinchiuso la donna all'interno del box auto e poi ha portato il cane a spasso.

Nel frattempo, una telefonata al 112 della sorella della donna ha allertato i carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno liberato la malcapitata. Il 45enne, invece, al suo ritorno a casa ha trovato i carabinieri, che lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia: per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ai militari dell'Arma la donna ha raccontato che, in 15 anni di convivenza, l'uomo si era limitato ad aggressioni verbali che non erano mai diventate, come in questo caso, fisiche.