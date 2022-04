È morto Riccardo Dalisi, architetto e artista geniale, lutto a Napoli

È morto a Napoli l'architetto e artista Riccado Dalisi. Aveva 90 anni. Domani i funerali nella Chiesa di San Francesco d'Assisi al Vomero. Nato a Potenza il 1 maggio del 1931 ha ricoperto la cattedra di Progettazione nella Facolta' di Architettura dell'Universita' Federico II dove e' stato direttore e docente della Scuola di specializzazione in Disegno industriale. Negli anni Settanta insieme con Sottsass, Mendini e altri e' stato fondatore della Global Tools, cosiddetta architettura radicale le cui opere fanno parte delle collezioni permanenti anche del Centre Pompidou a Parigi e del Madre a Napoli. Impegnato da sempre nel sociale, nella sua ricerca espressiva ha impiegato materiali ‘poveri'. Nel 1981 ha vinto il Compasso d'oro per la ricerca sulla caffettiera napoletana. La sua creativita' si e' espressa tra ricerca, design, scultura, pittura, arte, artigianato.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi esprime cordoglio per la scomparsa dell'artista: "Con la scomparsa di Riccardo Dalisi, Napoli perde un grande maestro di design che tanto ha dato alla città ed all’Università".

Il governatore Vincenzo De Luca:

Riccardo Dalisi è stato uno dei principali protagonisti della scena artistica ed architettonica contemporanea. Architetto, designer, scultore ha applicato il suo ingegno multiforme alla ricerca della bellezza e dell'armonia. Il suo segno è inconfondibile ed apprezzato in tutto il mondo per eleganza ed originalità. Era uno dei testimoni più brillanti ed autentici della cultura meridionale, capace di porre al centro della sua ricerca e dei suoi valori l'umanità in tutte le due complesse declinazioni. Lascia una grande eredità artistica e morale che sapremo custodire ed onorare.